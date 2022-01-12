https://ria.ru/20220112/insult-1767433833.html

Названа причина трагической смерти Михаила Зеленского

Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского - РИА Новости, 12.01.2022

Названа причина трагической смерти Михаила Зеленского

По предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM". РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T07:44

2022-01-12T07:44

2022-01-12T12:31

культура

общество

доминикана

михаил зеленский

россия

умер телеведущий михаил зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767426045_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_7bc0a04f118e620701368bfc321dede0.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. По предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".Ранее о смерти 46-летнего журналиста написал в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович. Позднее в посольстве России в Доминикане подтвердили РИА Новости информацию о трагедии.Зеленский вел программу "Билет в Большой" на "Россия-Культура", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее он вел выпуски новостей на "Россия-1", "ТВ Центр", "России-24" и ток-шоу "Прямой эфир".

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html

доминикана

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, доминикана, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский