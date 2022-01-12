https://ria.ru/20220112/insult-1767433833.html
Названа причина трагической смерти Михаила Зеленского
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского - РИА Новости, 12.01.2022
Названа причина трагической смерти Михаила Зеленского
По предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM". РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T07:44
2022-01-12T07:44
2022-01-12T12:31
культура
общество
доминикана
михаил зеленский
россия
умер телеведущий михаил зеленский
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. По предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта, передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".Ранее о смерти 46-летнего журналиста написал в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович. Позднее в посольстве России в Доминикане подтвердили РИА Новости информацию о трагедии.Зеленский вел программу "Билет в Большой" на "Россия-Культура", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее он вел выпуски новостей на "Россия-1", "ТВ Центр", "России-24" и ток-шоу "Прямой эфир".
https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html
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общество, доминикана, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский
07:44 12.01.2022 (обновлено: 12:31 12.01.2022)
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
"Вести FM": по предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер из-за инсульта