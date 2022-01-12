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https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767565734.html
Продукты в России подорожали на 10,62% в 2021 году
Продукты в России подорожали на 10,62% в 2021 году - РИА Новости, 12.01.2022
Продукты в России подорожали на 10,62% в 2021 году
Продовольственная инфляция в России в декабре 2021 года в месячном выражении составила 1,36% против 1,27% в ноябре 2021 года, в целом за 2021 год цены на... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:21
2022-01-12T20:52
экономика
инфляция
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Продовольственная инфляция в России в декабре 2021 года в месячном выражении составила 1,36% против 1,27% в ноябре 2021 года, в целом за 2021 год цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) выросли на 10,62% против роста на 6,69% в 2020 году, говорится в сообщении Росстата.Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 29 декабря.Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в декабре выросли на 1,07% к ноябрю (к декабрю 2020 года - на 10,24%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,55% к ноябрю, по сравнению с декабрем 2020 года рост составил 13,98% (в 2020 году на 17,4%).Мясо и птица за год подорожали на 17,53% (на 2,73% в 2020 году), в том числе охлажденные и мороженые куры - на 26,72%, (в 2020 году - на 2,82%). Крупа и бобовые в 2021 году подорожали на 16,11% (годом ранее - на 20,12%), куриные яйца - на 16,04% против 15,14%, а макаронные изделия - на 14,95% (в 2020 году - на 12,08%). Сахар-песок стал дороже на 12,33% (в 2020 году - на 64,54%), сливочное масло - на 12,3% (в 2020 году - на 4,15%).Цены на молоко и молочную продукцию за год выросли в среднем на 9,84% (на 3,55% в 2020 году), на подсолнечное масло - на 8,65% (на 25,91% в 2020 году). Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 10,27% после роста на 7,32% в 2020 году, а рыба и морепродукты - на 10,66% после 5,18% в 2020 году.Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,64% (в годовом выражении - на 8,58%). Цены на алкогольные напитки в декабре повысились на 0,27% по сравнению с ноябрем, а к декабрю 2020 года они увеличились на 2,56% (в 2020 году - 2,8%).
https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767562074.html
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экономика, инфляция, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
20:21 12.01.2022 (обновлено: 20:52 12.01.2022)
 
Продукты в России подорожали на 10,62% в 2021 году

Росстат подтвердил подорожание продовольствия в России в 2021 году на 10,62%

© Pixabay / Squirrel_photosПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Pixabay / Squirrel_photos
Продуктовый магазин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Продовольственная инфляция в России в декабре 2021 года в месячном выражении составила 1,36% против 1,27% в ноябре 2021 года, в целом за 2021 год цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) выросли на 10,62% против роста на 6,69% в 2020 году, говорится в сообщении Росстата.
Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 29 декабря.
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Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году
Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в декабре выросли на 1,07% к ноябрю (к декабрю 2020 года - на 10,24%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,55% к ноябрю, по сравнению с декабрем 2020 года рост составил 13,98% (в 2020 году на 17,4%).
Мясо и птица за год подорожали на 17,53% (на 2,73% в 2020 году), в том числе охлажденные и мороженые куры - на 26,72%, (в 2020 году - на 2,82%). Крупа и бобовые в 2021 году подорожали на 16,11% (годом ранее - на 20,12%), куриные яйца - на 16,04% против 15,14%, а макаронные изделия - на 14,95% (в 2020 году - на 12,08%). Сахар-песок стал дороже на 12,33% (в 2020 году - на 64,54%), сливочное масло - на 12,3% (в 2020 году - на 4,15%).
Цены на молоко и молочную продукцию за год выросли в среднем на 9,84% (на 3,55% в 2020 году), на подсолнечное масло - на 8,65% (на 25,91% в 2020 году). Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 10,27% после роста на 7,32% в 2020 году, а рыба и морепродукты - на 10,66% после 5,18% в 2020 году.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,64% (в годовом выражении - на 8,58%). Цены на алкогольные напитки в декабре повысились на 0,27% по сравнению с ноябрем, а к декабрю 2020 года они увеличились на 2,56% (в 2020 году - 2,8%).
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ЭкономикаИнфляцияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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