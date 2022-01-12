https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767565734.html

Продукты в России подорожали на 10,62% в 2021 году

Продукты в России подорожали на 10,62% в 2021 году - РИА Новости, 12.01.2022

Продукты в России подорожали на 10,62% в 2021 году

Продовольственная инфляция в России в декабре 2021 года в месячном выражении составила 1,36% против 1,27% в ноябре 2021 года, в целом за 2021 год цены на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:21

2022-01-12T20:21

2022-01-12T20:52

экономика

инфляция

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767438331_257:242:1920:1177_1920x0_80_0_0_957bb48566122a351bcd59efc949846c.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Продовольственная инфляция в России в декабре 2021 года в месячном выражении составила 1,36% против 1,27% в ноябре 2021 года, в целом за 2021 год цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) выросли на 10,62% против роста на 6,69% в 2020 году, говорится в сообщении Росстата.Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 29 декабря.Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в декабре выросли на 1,07% к ноябрю (к декабрю 2020 года - на 10,24%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,55% к ноябрю, по сравнению с декабрем 2020 года рост составил 13,98% (в 2020 году на 17,4%).Мясо и птица за год подорожали на 17,53% (на 2,73% в 2020 году), в том числе охлажденные и мороженые куры - на 26,72%, (в 2020 году - на 2,82%). Крупа и бобовые в 2021 году подорожали на 16,11% (годом ранее - на 20,12%), куриные яйца - на 16,04% против 15,14%, а макаронные изделия - на 14,95% (в 2020 году - на 12,08%). Сахар-песок стал дороже на 12,33% (в 2020 году - на 64,54%), сливочное масло - на 12,3% (в 2020 году - на 4,15%).Цены на молоко и молочную продукцию за год выросли в среднем на 9,84% (на 3,55% в 2020 году), на подсолнечное масло - на 8,65% (на 25,91% в 2020 году). Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 10,27% после роста на 7,32% в 2020 году, а рыба и морепродукты - на 10,66% после 5,18% в 2020 году.Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,64% (в годовом выражении - на 8,58%). Цены на алкогольные напитки в декабре повысились на 0,27% по сравнению с ноябрем, а к декабрю 2020 года они увеличились на 2,56% (в 2020 году - 2,8%).

https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767562074.html

https://ria.ru/20220112/posobiya-1767559295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, инфляция, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия