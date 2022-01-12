https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767562074.html

Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году

Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году - РИА Новости, 12.01.2022

Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году

Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, в декабре набрала 0,82% против 0,96% в ноябре, следует из окончательных данных Росстата. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:01

2022-01-12T20:01

2022-01-12T20:01

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

максим решетников

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, в декабре набрала 0,82% против 0,96% в ноябре, следует из окончательных данных Росстата.Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 29 декабря. При этом рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%."В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82%, по сравнению с декабрем 2020 года – 108,39% (в декабре 2020 года – 100,83%, по сравнению с декабрем 2019 года – 104,91%)", - сообщило ведомство.При этом продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36%, а за год - на 10,62%, непродовольственные товары - на 0,64% и 8,58% соответственно. По услугам динамика еще скромнее - они в декабре в среднем подорожали на 0,26%, а в за весь год - на 4,98%. Все эти данные также совпали с предварительными.Инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен в 2021 году превысят прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будут вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце декабря заявляла, что инфляция по итогам 2021 года немного превысит 8%.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что в 2022 году необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.

https://ria.ru/20220112/posobiya-1767559295.html

https://ria.ru/20220112/indeksatsiya-1767468894.html

https://ria.ru/20220111/kartochki-1767285089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, россия