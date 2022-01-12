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https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767562074.html
Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году
Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году - РИА Новости, 12.01.2022
Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году
Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, в декабре набрала 0,82% против 0,96% в ноябре, следует из окончательных данных Росстата. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:01
2022-01-12T20:01
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
эльвира набиуллина
максим решетников
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, в декабре набрала 0,82% против 0,96% в ноябре, следует из окончательных данных Росстата.Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 29 декабря. При этом рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%."В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82%, по сравнению с декабрем 2020 года – 108,39% (в декабре 2020 года – 100,83%, по сравнению с декабрем 2019 года – 104,91%)", - сообщило ведомство.При этом продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36%, а за год - на 10,62%, непродовольственные товары - на 0,64% и 8,58% соответственно. По услугам динамика еще скромнее - они в декабре в среднем подорожали на 0,26%, а в за весь год - на 4,98%. Все эти данные также совпали с предварительными.Инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен в 2021 году превысят прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будут вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце декабря заявляла, что инфляция по итогам 2021 года немного превысит 8%.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что в 2022 году необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина, максим решетников, россия
20:01 12.01.2022
 
Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году

Росстат: инфляция в России составила 8,39% в 2021 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, в декабре набрала 0,82% против 0,96% в ноябре, следует из окончательных данных Росстата.
Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 29 декабря. При этом рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%.
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"В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82%, по сравнению с декабрем 2020 года – 108,39% (в декабре 2020 года – 100,83%, по сравнению с декабрем 2019 года – 104,91%)", - сообщило ведомство.
При этом продовольственные товары в декабре подорожали на 1,36%, а за год - на 10,62%, непродовольственные товары - на 0,64% и 8,58% соответственно. По услугам динамика еще скромнее - они в декабре в среднем подорожали на 0,26%, а в за весь год - на 4,98%. Все эти данные также совпали с предварительными.
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Инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен в 2021 году превысят прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будут вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце декабря заявляла, что инфляция по итогам 2021 года немного превысит 8%.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что в 2022 году необходимо вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.
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ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Эльвира НабиуллинаМаксим РешетниковРоссия
 
 
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