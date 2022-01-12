https://ria.ru/20220112/indeksatsiya-1767496289.html
ГД намерена оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляции
ГД намерена оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляции - РИА Новости, 12.01.2022
ГД намерена оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляции
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов как можно оперативнее рассмотрит закон об индексации пенсий на уровень чуть выше инфляции на... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:22
2022-01-12T14:22
2022-01-12T14:22
экономика
общество
инфляция
владимир путин
госдума рф
ярослав нилов
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов как можно оперативнее рассмотрит закон об индексации пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6%, заявил РИА Новости председатель комитета Ярослав Нилов.Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении проиндексировать пенсии россиян на 8,6% - чуть выше инфляции и попросил правительство в ближайшее время сделать все необходимое для реализации планов."Комитет сделает все очень оперативно. Надо понять, когда будет внесена инициатива и в какой форме. Либо это будет новый законопроект, но, так как это совместное ведение, тогда это рассылка, либо это будут поправки ко второму чтению - у нас есть ряд законопроектов, принятых в первом чтении, которые регулируют пенсионное законодательство и куда можно было бы соответствующую поправку внести", - рассказал Нилов.Парламентарий отметил, что все зависит от принятия стратегического решения правительством, так как президент ему поставил задачу."Полагаю, что можно сделать все достаточно оперативно и распространить действие принятой нормы задним числом, начиная с 1 января текущего года", - добавил он.
https://ria.ru/20220112/pensii-1767488072.html
https://ria.ru/20220112/svyatenko-1767471939.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, инфляция, владимир путин, госдума рф, ярослав нилов, пенсии
ГД намерена оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляции
В Госдуме планируют оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше уровня инфляции