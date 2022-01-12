https://ria.ru/20220112/indeksatsiya-1767496289.html

ГД намерена оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляции

ГД намерена оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляции - РИА Новости, 12.01.2022

ГД намерена оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляции

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов как можно оперативнее рассмотрит закон об индексации пенсий на уровень чуть выше инфляции на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:22

2022-01-12T14:22

2022-01-12T14:22

экономика

общество

инфляция

владимир путин

госдума рф

ярослав нилов

пенсии

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов как можно оперативнее рассмотрит закон об индексации пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6%, заявил РИА Новости председатель комитета Ярослав Нилов.Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении проиндексировать пенсии россиян на 8,6% - чуть выше инфляции и попросил правительство в ближайшее время сделать все необходимое для реализации планов."Комитет сделает все очень оперативно. Надо понять, когда будет внесена инициатива и в какой форме. Либо это будет новый законопроект, но, так как это совместное ведение, тогда это рассылка, либо это будут поправки ко второму чтению - у нас есть ряд законопроектов, принятых в первом чтении, которые регулируют пенсионное законодательство и куда можно было бы соответствующую поправку внести", - рассказал Нилов.Парламентарий отметил, что все зависит от принятия стратегического решения правительством, так как президент ему поставил задачу."Полагаю, что можно сделать все достаточно оперативно и распространить действие принятой нормы задним числом, начиная с 1 января текущего года", - добавил он.

https://ria.ru/20220112/pensii-1767488072.html

https://ria.ru/20220112/svyatenko-1767471939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, общество, инфляция, владимир путин, госдума рф, ярослав нилов, пенсии