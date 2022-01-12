11:57 12.01.2022 (обновлено: 19:42 12.01.2022)
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Президент Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6 процента
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры, монеты и социальная карта москвича
Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента.
"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. <...> На 8,6 процента с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", — сказал он.
По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4 процента.
Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.
Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.
С 1 января 2022 года начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.
Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.
Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017 года.
По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.