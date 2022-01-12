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Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции - РИА Новости, 12.01.2022
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:57
2022-01-12T19:42
владимир путин
экономика
общество
оон
пенсионный фонд рф
инна святенко
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента."Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. &lt;...&gt; На 8,6 процента с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", — сказал он.По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4 процента.Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.С 1 января 2022 года начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017 года.По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.
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владимир путин, экономика, общество, оон, пенсионный фонд рф, инна святенко, россия
11:57 12.01.2022 (обновлено: 19:42 12.01.2022)
 
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

Президент Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры, монеты и социальная карта москвича
Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента.
"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. <...> На 8,6 процента с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", — сказал он.
По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4 процента.
Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.
Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.
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С 1 января 2022 года начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.
Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.
Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017 года.
По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.
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Владимир ПутинЭкономикаОбществоООНПенсионный фонд РФИнна СвятенкоРоссия
 
 
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