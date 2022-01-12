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Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах
Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах - РИА Новости, 12.01.2022
Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах
Снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в 12 регионах РФ за новогодние праздники, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:36
2022-01-12T11:36
2022-01-12T11:49
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в 12 регионах РФ за новогодние праздники, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился и это связано с тем, что те, кто вакцинировался и переболел более 6 месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию. Еще раз обращаюсь к регионам страны, чтобы они обратили внимание на это, самое серьезное внимание", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
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11:36 12.01.2022 (обновлено: 11:49 12.01.2022)
Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах
Вице-премьер Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах