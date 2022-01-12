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Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах

Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах - РИА Новости, 12.01.2022

Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 регионах

Снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в 12 регионах РФ за новогодние праздники, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:36

2022-01-12T11:36

2022-01-12T11:49

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в 12 регионах РФ за новогодние праздники, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился и это связано с тем, что те, кто вакцинировался и переболел более 6 месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию. Еще раз обращаюсь к регионам страны, чтобы они обратили внимание на это, самое серьезное внимание", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

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