https://ria.ru/20220112/illyuminator-1767358197.html

Эксперты объяснили, зачем нужны небольшие дырочки в иллюминаторах самолетов

Эксперты объяснили, зачем нужны небольшие дырочки в иллюминаторах самолетов - РИА Новости, 12.01.2022

Эксперты объяснили, зачем нужны небольшие дырочки в иллюминаторах самолетов

Эксперты объяснили, зачем нужны небольшие отверстия внизу в иллюминаторах самолетов, пишет The Sun. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T02:40

2022-01-12T02:40

2022-01-12T02:40

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эксперты объяснили, зачем нужны небольшие отверстия внизу в иллюминаторах самолетов, пишет The Sun.По словам специалистов, такие дырочки не проходят насквозь, как может показаться на первый взгляд. Каждый иллюминатор состоит из трех слоев, сделанных из высокопрочного акрилового пластика. Внешнее стекло обеспечивает герметичность, внутреннее — шумовую и тепловую изоляцию. В среднем делают небольшое отверстие, которое нужно, чтобы нормализовать перепады давления."Именно благодаря этому пассажиры чувствуют себя комфортно во время полета", — добавляют эксперты.Эти отверстия — не единственная загадочная деталь в конструкции воздушного судна. Еле заметные черные треугольники на стенах самолета, например, указывают положение, с которого крылья лучше всего видны персоналу изнутри лайнера. А небольшие желтые крючки на крыльях используются для крепления спасательных плотов к самолету во время эвакуации.

https://ria.ru/20220111/posadka-1767190557.html

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