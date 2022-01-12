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В МИД рассказали, как будут отвечать на угрозы безопасности
В МИД рассказали, как будут отвечать на угрозы безопасности - РИА Новости, 12.01.2022
В МИД рассказали, как будут отвечать на угрозы безопасности
Россия будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими, заявил замглавы... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:54
2022-01-12T20:54
2022-01-12T22:23
в мире
александр грушко
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем. Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими", - сказал дипломат журналистам по итогам заседания Совета РФ-НАТО.
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в мире, александр грушко, нато, россия
20:54 12.01.2022 (обновлено: 22:23 12.01.2022)
В МИД рассказали, как будут отвечать на угрозы безопасности
Грушко: Россия может ответить на угрозы военными средствами, если не удастся политическими