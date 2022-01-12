https://ria.ru/20220112/grushko-1767565487.html

Россия и НАТО должны исключить скатывание к холодной войне, заявил Грушко

Россия и НАТО должны исключить скатывание к холодной войне, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Россия и НАТО должны исключить скатывание к холодной войне, заявил Грушко

России и НАТО необходимо сделать все, чтобы исключить попадания в ловушку схем времен холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:20

2022-01-12T20:20

2022-01-12T20:20

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. России и НАТО необходимо сделать все, чтобы исключить попадания в ловушку схем времен холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Реальные проблемы не лежат в этой сфере "жить по схемам холодной войны" или по каким-то другим схемам. Необходимо сделать все, чтобы исключить саму опасность попадания в эту ловушку схем холодной войны и все-таки найти пути для объединения наших усилий для решения каких-то других долгосрочных задач, которые будут способствовать мирному развитию", - сказал Грушко журналистам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/nato-1767555929.html

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в мире, сша, вена, александр грушко, нато, совет россия-нато, россия