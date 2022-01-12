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Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко
Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко
Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, и в этом взаимодействии мяч находится на стороне альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:15
2022-01-12T20:15
2022-01-12T20:33
в мире
россия
александр грушко
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, и в этом взаимодействии мяч находится на стороне альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."По вопросу ударных вооружений мы готовы к диалогу. Более того, одна из статей нашего соглашения с НАТО предполагает отказ от размещения соответствующих ударных систем в регионах, из которых можно достигать территории других государств-участников этого соглашения ", - сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшего в среду Совета Россия - НАТО."Мы еще раз подчеркнули, что готовы говорить не только об этих районах, но и о необходимых мерах верификации. И тут, скорее, мяч на стороне НАТО", - сказал он.
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в мире, россия, александр грушко, нато
20:15 12.01.2022 (обновлено: 20:33 12.01.2022)
Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений