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Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко

Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко

Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, и в этом взаимодействии мяч находится на стороне альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:15

2022-01-12T20:15

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в мире

россия

александр грушко

нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, и в этом взаимодействии мяч находится на стороне альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."По вопросу ударных вооружений мы готовы к диалогу. Более того, одна из статей нашего соглашения с НАТО предполагает отказ от размещения соответствующих ударных систем в регионах, из которых можно достигать территории других государств-участников этого соглашения ", - сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшего в среду Совета Россия - НАТО."Мы еще раз подчеркнули, что готовы говорить не только об этих районах, но и о необходимых мерах верификации. И тут, скорее, мяч на стороне НАТО", - сказал он.

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2022

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в мире, россия, александр грушко, нато