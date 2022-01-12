https://ria.ru/20220112/grushko-1767564955.html

Грушко объяснил, зачем Запад демонизирует Россию

Грушко объяснил, зачем Запад демонизирует Россию - РИА Новости, 12.01.2022

Грушко объяснил, зачем Запад демонизирует Россию

Демонизация России и приписывание ей враждебных планов по отношению к соседним странам необходима Западу для сдерживания Москвы, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:14

2022-01-12T20:14

2022-01-12T20:14

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александр грушко

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Демонизация России и приписывание ей враждебных планов по отношению к соседним странам необходима Западу для сдерживания Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Для сдерживания России необходима ее демонизация и приписывание ей каких-то враждебных планов и намерений по отношению к соседям", - сказал он, комментируя обвинения в адрес России.

сша

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2022

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в мире, сша, москва, александр грушко, россия