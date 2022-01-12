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Грушко объяснил, зачем Запад демонизирует Россию
Грушко объяснил, зачем Запад демонизирует Россию - РИА Новости, 12.01.2022
Грушко объяснил, зачем Запад демонизирует Россию
Демонизация России и приписывание ей враждебных планов по отношению к соседним странам необходима Западу для сдерживания Москвы, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:14
2022-01-12T20:14
2022-01-12T20:14
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Демонизация России и приписывание ей враждебных планов по отношению к соседним странам необходима Западу для сдерживания Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Для сдерживания России необходима ее демонизация и приписывание ей каких-то враждебных планов и намерений по отношению к соседям", - сказал он, комментируя обвинения в адрес России.
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в мире, сша, москва, александр грушко, россия
Грушко объяснил, зачем Запад демонизирует Россию
Замглавы МИД Грушко: демонизация России нужна Западу для сдерживания Москвы