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Дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам, заявил Грушко

Дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам, заявил Грушко

Дальнейшее расширение НАТО сопряжено с рисками, которые перевесят это расширение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:38

2022-01-12T19:38

2022-01-12T19:48

в мире

нато

москва

александр грушко

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Дальнейшее расширение НАТО сопряжено с рисками, которые перевесят это расширение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко."Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении", - сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров РФ с НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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2022

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в мире, нато, москва, александр грушко, россия