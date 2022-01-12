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Дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам, заявил Грушко
Дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
Дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам, заявил Грушко
Дальнейшее расширение НАТО сопряжено с рисками, которые перевесят это расширение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:38
2022-01-12T19:38
2022-01-12T19:48
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Дальнейшее расширение НАТО сопряжено с рисками, которые перевесят это расширение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко."Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении", - сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров РФ с НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, нато, москва, александр грушко, россия
19:38 12.01.2022 (обновлено: 19:48 12.01.2022)
Дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: дальнейшее расширение НАТО приведет к серьезным рискам