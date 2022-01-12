https://ria.ru/20220112/grushko-1767556147.html
У России и НАТО нет объединяющей позитивной повести, заявил Грушко
У России и НАТО нет объединяющей позитивной повести, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
У России и НАТО нет объединяющей позитивной повести, заявил Грушко
У России и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:21
2022-01-12T19:21
2022-01-12T19:31
в мире
нато
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сша
александр грушко
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. У России и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Наконец, один из элементов этой достаточно печальной картины - это то, что в результате решения НАТО приостановлено всё практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще", - сказал Грушко журналистам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220112/nato-1767555929.html
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в мире, нато, россия, сша, александр грушко
19:21 12.01.2022 (обновлено: 19:31 12.01.2022)
У России и НАТО нет объединяющей позитивной повести, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: у России и НАТО нет объединяющей позитивной повести