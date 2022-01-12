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Сериал "Великая" продлили еще на один сезон
Сериал "Великая" продлили еще на один сезон - РИА Новости, 12.01.2022
Сериал "Великая" продлили еще на один сезон
Псевдодокументальный комедийный сериал "Великая" продлили на третий сезон. В нем будет десять эпизодов. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:14
2022-01-12T13:14
2022-01-12T13:34
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Псевдодокументальный комедийный сериал "Великая" продлили на третий сезон. В нем будет десять эпизодов. Об этом сообщает Deadline. К своим ролям вернутся Эль Фэннинг и Николас Холт. Премьера второго сезона состоялась в ноябре 2021-го года. В нем рассказывалось о том, как Екатерина (Фэннинг) заняла престол вместо своего мужа Петра III (Холт) и пыталась нести просвещение в страну. Ради этого она была вынуждена бороться и с двором, и со своими приближенными, и даже с собственной матерью (Джиллиан Андерсон). Когда выйдут новые серии, пока не объявлялось.
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новости культуры, кино и сериалы
13:14 12.01.2022 (обновлено: 13:34 12.01.2022)
Сериал "Великая" продлили еще на один сезон
Сериал "Великая" продлили на третий сезон