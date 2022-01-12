https://ria.ru/20220112/great-1767450853.html

Сериал "Великая" продлили еще на один сезон

Сериал "Великая" продлили еще на один сезон - РИА Новости, 12.01.2022

Сериал "Великая" продлили еще на один сезон

Псевдодокументальный комедийный сериал "Великая" продлили на третий сезон. В нем будет десять эпизодов. Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:14

2022-01-12T13:14

2022-01-12T13:34

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Псевдодокументальный комедийный сериал "Великая" продлили на третий сезон. В нем будет десять эпизодов. Об этом сообщает Deadline. К своим ролям вернутся Эль Фэннинг и Николас Холт. Премьера второго сезона состоялась в ноябре 2021-го года. В нем рассказывалось о том, как Екатерина (Фэннинг) заняла престол вместо своего мужа Петра III (Холт) и пыталась нести просвещение в страну. Ради этого она была вынуждена бороться и с двором, и со своими приближенными, и даже с собственной матерью (Джиллиан Андерсон). Когда выйдут новые серии, пока не объявлялось.

https://ria.ru/20211122/kino-1759698324.html

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