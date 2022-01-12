https://ria.ru/20220112/gosduma-1767515358.html

В России могут упростить процедуру получения гражданства

В России могут упростить процедуру получения гражданства - РИА Новости, 12.01.2022

В России могут упростить процедуру получения гражданства

Новый законопроект о гражданстве могут рассмотреть в Государственной думе в феврале, следует из решения Совета ГД, опубликованного в базе парламента. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:06

2022-01-12T16:06

2022-01-12T18:55

госдума рф

владимир путин

снг

россия

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Новый законопроект о гражданстве могут рассмотреть в Государственной думе в феврале, следует из решения Совета ГД, опубликованного в базе парламента.В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин внес законопроект "О гражданстве РФ" в Госдуму. Документ предполагает упрощение процедуры получения гражданства по более чем 20 категориям лиц, а также вводит процедуру прекращения гражданства РФ у людей, совершивших определенные преступления.Так, согласно решению Совета Госдумы, предложения, отзывы и замечания к новому законопроекту о гражданстве должны быть направлены в думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам в срок до 31 января."Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении – февраль 2022 года", - следует из документа.

https://ria.ru/20220108/grazhdanstvo-1766964812.html

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госдума рф, владимир путин, снг, россия