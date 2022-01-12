В Госдуме прокомментировали возможность введения в России смертной казни
Глава комитета Госдумы Крашенинников: Россия вряд ли вернется к смертной казни
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя тему возможности введения в России смертной казни, заявил, что страна прошла этот период и вряд ли вновь к нему вернется.
Ранее на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга его председателя Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл". В ней Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, а также выразил надежду, что отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно.
"Я считаю, что, конечно, мы этот период прошли, слава Богу, надеюсь, мы к нему не вернёмся", - сказал Крашенинников на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в 2021 году.
Депутат подчеркнул, что в России смертная казнь невозможна по юридическим, нравственным и научным причинам.
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