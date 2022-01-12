https://ria.ru/20220112/gosduma-1767495045.html

В Госдуме прокомментировали возможность введения в России смертной казни

В Госдуме прокомментировали возможность введения в России смертной казни - РИА Новости, 12.01.2022

В Госдуме прокомментировали возможность введения в России смертной казни

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя тему возможности введения в России смертной казни, заявил, что... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:18

2022-01-12T14:18

2022-01-12T14:18

валерий зорькин

госдума рф

павел крашенинников

россия

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя тему возможности введения в России смертной казни, заявил, что страна прошла этот период и вряд ли вновь к нему вернется.Ранее на сайте Конституционного суда РФ была опубликована книга его председателя Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл". В ней Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, а также выразил надежду, что отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно."Я считаю, что, конечно, мы этот период прошли, слава Богу, надеюсь, мы к нему не вернёмся", - сказал Крашенинников на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в 2021 году.Депутат подчеркнул, что в России смертная казнь невозможна по юридическим, нравственным и научным причинам.

https://ria.ru/20211230/pozitsiya-1766102391.html

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валерий зорькин, госдума рф, павел крашенинников, россия