https://ria.ru/20220112/gosdep-1767582058.html

Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России

Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России - РИА Новости, 12.01.2022

Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс отказался сообщить журналистам, планирует ли его страна дать России письменный ответ на предложения по... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T23:52

2022-01-12T23:52

2022-01-12T23:56

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нед прайс

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс отказался сообщить журналистам, планирует ли его страна дать России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, который запросила Москва, однако выразил надежду на продуктивность предстоящих контактов между сторонами."Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он уточнил, что дополнительные контакты между сторонами последуют в ближайшие дни."Не секрет, что это потребует интенсивных консультаций со стороны российской делегации с высокопоставленными должностными лицами в РФ, включая президента (Владимира) Путина... Мы, со своей стороны, информируем (о происходящем) конгресс, но, что не менее важно, также работаем в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами", - добавил американский дипломат.В среду замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя состоявшееся заседание Совета Россия-НАТО, заявил, что Москва рассчитывает получить письменный ответ от альянса на свои предложения по гарантиям безопасности. Как отметил российский дипломат, тезисы Москвы "абсолютно понятны и взаимосвязаны", и РФ ожидает от стран НАТО соображений относительно возможности их реализации.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.

https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

https://ria.ru/20220112/sherman-1767537277.html

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