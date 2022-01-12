https://ria.ru/20220112/gosdep-1767579790.html

Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины

Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины - РИА Новости, 12.01.2022

Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины

США готовы к продолжению "дипломатии и диалога" с Россией, если ситуация вокруг Украины не претерпит изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону, заявил... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T23:07

2022-01-12T23:07

2022-01-12T23:07

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США готовы к продолжению "дипломатии и диалога" с Россией, если ситуация вокруг Украины не претерпит изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Если будет сохраняться статус-кво, мы продолжим заниматься дипломатией и диалогом. Но мы давали очень ясно понять, что дипломатия и диалог могут дать результат только в контексте деэскалации", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.Прайс добавил, что деэскалация не должна затягиваться "на недели или даже более того". "(Для этого) требуется, чтобы одно лицо в российской системе отдало приказ, и мы увидели этот прогресс, увидели, что этот приказ ретранслируется в деэскалацию на местности", - сказал он.Американские власти характеризуют ситуацию вокруг Украины как кризис, обвиняя Россию в сосредоточении крупной войсковой группировки у границ соседней страны. Россия отвергает приписываемые ей агрессивные планы.

https://ria.ru/20220112/zaymy-1767441655.html

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в мире, сша, вашингтон (город), нед прайс, россия