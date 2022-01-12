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Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины

Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины - РИА Новости, 12.01.2022

Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины

США пока не видят признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, но ее можно добиться "хоть завтра", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T22:53

2022-01-12T22:53

2022-01-12T22:59

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США пока не видят признаков деэскалации ситуации вокруг Украины, но ее можно добиться "хоть завтра", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Деэскалация может случиться хоть завтра, хоть в пятницу. Это бы мы хотели увидеть, пока такого не происходит", - заявил Прайс на брифинге.По его словам, "есть признаки движения в противоположном направлении".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220112/ukraina-1767561034.html

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в мире, киев, сша, нато, нед прайс, россия