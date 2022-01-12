https://ria.ru/20220112/germaniya-1767485840.html

В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с руководством Германии

В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с руководством Германии - РИА Новости, 12.01.2022

В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с руководством Германии

Кремль рассчитывает, что контакты с руководством ФРГ с учетом эпидемиологической ситуации будут запланированы и реализованы, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:25

2022-01-12T13:25

2022-01-12T13:27

германия

россия

в мире

владимир путин

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кремль рассчитывает, что контакты с руководством ФРГ с учетом эпидемиологической ситуации будут запланированы и реализованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В кабмине ФРГ 3 января отказались подтвердить возможность встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца в январе. О том, что встреча Шольца с Путиным планируется в январе, сообщил ранее со ссылкой на собственную информацию таблоид BILD."Нет, в январе таких планов нет. Опасений тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты Путин и Шольца в январе, и если нет, нет ли у Кремля опасений, что диалог с одним из важнейших российский партнеров несколько прервался. "ФРГ очень важный наш партнер, мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений и рассчитываем, что с учетом эпидемиологической ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220103/vstrecha-1766485130.html

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германия, россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц