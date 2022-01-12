13:25 12.01.2022 (обновлено: 13:27 12.01.2022)
В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с руководством Германии
Пресс-секретарь Путина Песков: в России не опасаются прерывания диалога с Германией
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кремль рассчитывает, что контакты с руководством ФРГ с учетом эпидемиологической ситуации будут запланированы и реализованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В кабмине ФРГ 3 января отказались подтвердить возможность встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца в январе. О том, что встреча Шольца с Путиным планируется в январе, сообщил ранее со ссылкой на собственную информацию таблоид BILD.
"Нет, в январе таких планов нет. Опасений тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты Путин и Шольца в январе, и если нет, нет ли у Кремля опасений, что диалог с одним из важнейших российский партнеров несколько прервался. "ФРГ очень важный наш партнер, мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений и рассчитываем, что с учетом эпидемиологической ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы", - подчеркнул он.
3 января, 14:55Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца