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В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с руководством Германии
В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с руководством Германии - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с руководством Германии
Кремль рассчитывает, что контакты с руководством ФРГ с учетом эпидемиологической ситуации будут запланированы и реализованы, сообщил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:25
2022-01-12T13:27
германия
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кремль рассчитывает, что контакты с руководством ФРГ с учетом эпидемиологической ситуации будут запланированы и реализованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В кабмине ФРГ 3 января отказались подтвердить возможность встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца в январе. О том, что встреча Шольца с Путиным планируется в январе, сообщил ранее со ссылкой на собственную информацию таблоид BILD."Нет, в январе таких планов нет. Опасений тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты Путин и Шольца в январе, и если нет, нет ли у Кремля опасений, что диалог с одним из важнейших российский партнеров несколько прервался. "ФРГ очень важный наш партнер, мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений и рассчитываем, что с учетом эпидемиологической ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы", - подчеркнул он.
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германия, россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц
13:25 12.01.2022 (обновлено: 13:27 12.01.2022)
 
В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с руководством Германии

Пресс-секретарь Путина Песков: в России не опасаются прерывания диалога с Германией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кремль рассчитывает, что контакты с руководством ФРГ с учетом эпидемиологической ситуации будут запланированы и реализованы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В кабмине ФРГ 3 января отказались подтвердить возможность встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца в январе. О том, что встреча Шольца с Путиным планируется в январе, сообщил ранее со ссылкой на собственную информацию таблоид BILD.
"Нет, в январе таких планов нет. Опасений тоже нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты Путин и Шольца в январе, и если нет, нет ли у Кремля опасений, что диалог с одним из важнейших российский партнеров несколько прервался. "ФРГ очень важный наш партнер, мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений и рассчитываем, что с учетом эпидемиологической ситуации контакты президента с канцлером будут запланированы и реализованы", - подчеркнул он.
Мужчина возле посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 14:55
Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца
 
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