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СМИ назвали причину смерти звезды "Глухаря и "Универа"
СМИ назвали вероятную причину смерти актера из "Глухаря" Гериловича - РИА Новости, 12.01.2022
СМИ назвали причину смерти звезды "Глухаря и "Универа"
Причиной смерти актера Алексея Гериловича могла стать острая сердечная недостаточность, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:17
2022-01-12T15:17
2022-01-12T16:35
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Причиной смерти актера Алексея Гериловича могла стать острая сердечная недостаточность, сообщает Пятый канал."Она могла возникнуть из-за увлечения Алексея Гериловича культуризмом", — говорится в публикации на сайте.Гериловича нашли мертвым в его собственной квартире в Москве. По словам источника РИА Новости, признаков насильственной смерти не обнаружили. В квартире был беспорядок, который, как предполагается, устроил сам актер.Алексею Гериловичу было 48 лет. Он родился 18 февраля 1973 года, в 1998-м окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2005 года начал активно сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Универ" (2008), "Глухарь" (2008), "Паутина" (2009), "Закон каменных джунглей" (2015) и "Шелест" (2016).
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РИА Новости
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москва, россия, культура
15:17 12.01.2022 (обновлено: 16:35 12.01.2022)
СМИ назвали вероятную причину смерти актера из "Глухаря" Гериловича
Пятый канал: актер Герилович умер от острой сердечной недостаточности
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Причиной смерти актера Алексея Гериловича могла стать острая сердечная недостаточность, сообщает Пятый канал
.
"Она могла возникнуть из-за увлечения Алексея Гериловича культуризмом", — говорится в публикации на сайте.
Гериловича нашли мертвым в его собственной квартире в Москве. По словам источника РИА Новости, признаков насильственной смерти не обнаружили. В квартире был беспорядок, который, как предполагается, устроил сам актер.
Алексею Гериловичу было 48 лет. Он родился 18 февраля 1973 года, в 1998-м окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2005 года начал активно сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Универ" (2008), "Глухарь" (2008), "Паутина" (2009), "Закон каменных джунглей" (2015) и "Шелест" (2016).