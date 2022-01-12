https://ria.ru/20220112/gaz-1767541608.html

Шерман: запуск "Северного потока — 2" может осложниться из-за Украины

Шерман: запуск "Северного потока — 2" может осложниться из-за Украины - РИА Новости, 12.01.2022

Шерман: запуск "Северного потока — 2" может осложниться из-за Украины

Вашингтон с трудом может представить запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявила в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:03

2022-01-12T18:03

2022-01-12T18:13

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балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Вашингтон с трудом может представить запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины", - сказала Шерман на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220111/sanktsii-1767265106.html

https://ria.ru/20220110/truboprovod-1767103095.html

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в мире, украина, киев, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия