https://ria.ru/20220112/gaz-1767506358.html
Европа отобрала из ПХГ больше 50% объема газа, сообщили в "Газпроме"
Европа отобрала из ПХГ больше 50% объема газа, сообщили в "Газпроме" - РИА Новости, 12.01.2022
Европа отобрала из ПХГ больше 50% объема газа, сообщили в "Газпроме"
Европа отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году — 55,6% или 26,6 миллиарда кубометров на 10 января,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:25
2022-01-12T15:25
2022-01-12T15:30
экономика
природный газ
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Европа отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году — 55,6% или 26,6 миллиарда кубометров на 10 января, сообщает "Газпром"."По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 миллиарда кубометров газа", — говорится на канале "Газпрома" в мессенджере Telegram.Запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, добавляет компания.
https://ria.ru/20220112/otsrochka-1767499044.html
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экономика, природный газ, европа, газпром
15:25 12.01.2022 (обновлено: 15:30 12.01.2022)
Европа отобрала из ПХГ больше 50% объема газа, сообщили в "Газпроме"
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ больше половины закачанного в прошлом году объема газа