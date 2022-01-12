https://ria.ru/20220112/gaz-1767506358.html

Европа отобрала из ПХГ больше 50% объема газа, сообщили в "Газпроме"

Европа отобрала из ПХГ больше 50% объема газа, сообщили в "Газпроме" - РИА Новости, 12.01.2022

Европа отобрала из ПХГ больше 50% объема газа, сообщили в "Газпроме"

Европа отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году — 55,6% или 26,6 миллиарда кубометров на 10 января,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:25

2022-01-12T15:25

2022-01-12T15:30

экономика

природный газ

европа

газпром

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Европа отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году — 55,6% или 26,6 миллиарда кубометров на 10 января, сообщает "Газпром"."По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 миллиарда кубометров газа", — говорится на канале "Газпрома" в мессенджере Telegram.Запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, добавляет компания.

https://ria.ru/20220112/otsrochka-1767499044.html

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экономика, природный газ, европа, газпром