https://ria.ru/20220112/gaz-1767478972.html

Турчак предложил ввести нулевой размер платы за газ для Вечных огней

Турчак предложил ввести нулевой размер платы за газ для Вечных огней - РИА Новости, 12.01.2022

Турчак предложил ввести нулевой размер платы за газ для Вечных огней

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:49

2022-01-12T12:49

2022-01-12T12:49

экономика

владимир путин

андрей турчак

единая россия

газпром

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней, президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу, о чем было объявлено в ходе совещания."Еще одна тема, связанная с газом, - это Вечные огни в регионах. Газ на такие огни поставляется как "Газпромом", так и независимыми поставщиками. Однако порядок работы Вечных огней четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако очевидно, что требуется системное решение. предлагаем на нормативно-правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней", - отметил Турчак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Секретарь генсовета ЕР подчеркнул, что такой подход согласован с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Президент в свою очередь заявил, что данное предложение будет поддержано."Работа очень важная, я прошу и правительство, и "Единую Россию", и общественные организации подключиться самым активным образом. Предложения, которые сформулированы, будут поддержаны", - ответил Путин.

https://ria.ru/20210508/gaz-1731515600.html

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экономика, владимир путин, андрей турчак, единая россия, газпром, россия