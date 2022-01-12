Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/gaz-1767478972.html
Турчак предложил ввести нулевой размер платы за газ для Вечных огней
Турчак предложил ввести нулевой размер платы за газ для Вечных огней - РИА Новости, 12.01.2022
Турчак предложил ввести нулевой размер платы за газ для Вечных огней
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:49
2022-01-12T12:49
экономика
владимир путин
андрей турчак
единая россия
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760153309_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_b555c5fb5ac50fe92f9e98e5608ea156.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней, президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу, о чем было объявлено в ходе совещания."Еще одна тема, связанная с газом, - это Вечные огни в регионах. Газ на такие огни поставляется как "Газпромом", так и независимыми поставщиками. Однако порядок работы Вечных огней четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако очевидно, что требуется системное решение. предлагаем на нормативно-правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней", - отметил Турчак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Секретарь генсовета ЕР подчеркнул, что такой подход согласован с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Президент в свою очередь заявил, что данное предложение будет поддержано."Работа очень важная, я прошу и правительство, и "Единую Россию", и общественные организации подключиться самым активным образом. Предложения, которые сформулированы, будут поддержаны", - ответил Путин.
https://ria.ru/20210508/gaz-1731515600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760153309_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d8d550c22700781653de056411eb0d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, андрей турчак, единая россия, газпром, россия
12:49 12.01.2022
 
Турчак предложил ввести нулевой размер платы за газ для Вечных огней

Секретарь генсовета ЕР Турчак предложил ввести нулевую плату за газ для Вечных огней

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВечный Огонь
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вечный Огонь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечных огней, президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу, о чем было объявлено в ходе совещания.
"Еще одна тема, связанная с газом, - это Вечные огни в регионах. Газ на такие огни поставляется как "Газпромом", так и независимыми поставщиками. Однако порядок работы Вечных огней четко не определен. В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако очевидно, что требуется системное решение. предлагаем на нормативно-правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней", - отметил Турчак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Секретарь генсовета ЕР подчеркнул, что такой подход согласован с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Президент в свою очередь заявил, что данное предложение будет поддержано.
"Работа очень важная, я прошу и правительство, и "Единую Россию", и общественные организации подключиться самым активным образом. Предложения, которые сформулированы, будут поддержаны", - ответил Путин.
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая 2021, 20:47День Победы-2021
ОНФ поддержал идею бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня
 
ЭкономикаВладимир ПутинАндрей ТурчакЕдиная РоссияГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России