https://ria.ru/20220112/gaz-1767426362.html
Финансист рассказал, как цены на газ в Европе влияют на курс рубля
Финансист рассказал, как цены на газ в Европе влияют на курс рубля - РИА Новости, 12.01.2022
Финансист рассказал, как цены на газ в Европе влияют на курс рубля
Цены на газ не влияют на курс рубля, как котировки на нефть, отметил в беседе с агентством "Прайм" начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции"... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T02:30
2022-01-12T02:30
2022-01-12T02:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
природный газ
рубль
открытие холдинг
россия
антон затолокин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Цены на газ не влияют на курс рубля, как котировки на нефть, отметил в беседе с агентством "Прайм" начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин.Он добавил, что курс отечественной валюты реагирует больше на другие факторы.В их числе бюджетное правило, а также отток капитала, связанный с ростом геополитической напряженности между Россией и Западом.
https://ria.ru/20220111/valyuta-1767252987.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, природный газ, рубль, открытие холдинг, россия, антон затолокин
02:30 12.01.2022 (обновлено: 02:31 12.01.2022)
Финансист рассказал, как цены на газ в Европе влияют на курс рубля
Финансист Затолокин: цены на газ не влияют на курс рубля, как котировки на нефть