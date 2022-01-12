https://ria.ru/20220112/gaz-1767426362.html

Финансист рассказал, как цены на газ в Европе влияют на курс рубля

Финансист рассказал, как цены на газ в Европе влияют на курс рубля - РИА Новости, 12.01.2022

Финансист рассказал, как цены на газ в Европе влияют на курс рубля

Цены на газ не влияют на курс рубля, как котировки на нефть, отметил в беседе с агентством "Прайм" начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции"... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T02:30

2022-01-12T02:30

2022-01-12T02:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

природный газ

рубль

открытие холдинг

россия

антон затолокин

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Цены на газ не влияют на курс рубля, как котировки на нефть, отметил в беседе с агентством "Прайм" начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин.Он добавил, что курс отечественной валюты реагирует больше на другие факторы.В их числе бюджетное правило, а также отток капитала, связанный с ростом геополитической напряженности между Россией и Западом.

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экономика, природный газ, рубль, открытие холдинг, россия, антон затолокин