https://ria.ru/20220112/garantii-1767504475.html

Лавров обсудил с главой МИД Греции переговоры по гарантиям безопасности

Лавров обсудил с главой МИД Греции переговоры по гарантиям безопасности - РИА Новости, 12.01.2022

Лавров обсудил с главой МИД Греции переговоры по гарантиям безопасности

Главы МИД России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили по телефону встречи в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:05

2022-01-12T15:05

2022-01-12T15:05

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нато

брюссель

сергей лавров

совет россия-нато

никос дендиас

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Греции Сергей Лавров и Никос Дендиас обсудили по телефону встречи в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности."Основное внимание уделено встречам в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности в Европе. С российской стороны даны подробные оценки текущей ситуации на Украине, путей ее нормализации на основе безусловного выполнения минского "Комплекса мер", - говорится в сообщении МИД РФ.Отмечается, что в ходе беседы стороны также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств и вопросы урегулирования в Ливии и Сирии.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе во вторник проходит заседание Совета Россия-НАТО. Затем состоятся консультации Вене - на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/nato-1767496704.html

сша

греция

брюссель

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в мире, сша, греция, нато, брюссель, сергей лавров, совет россия-нато, никос дендиас, россия