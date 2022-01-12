https://ria.ru/20220112/frantsiya-1767545219.html

Как Путин спас НАТО от "смерти мозга"

Французы поблагодарили Россию за спасение НАТО от "смерти мозга" - РИА Новости, 12.01.2022

Как Путин спас НАТО от "смерти мозга"

Впавшему в состояние застоя Североатлантическому альянсу пришлось "зашевелиться" после того, как Россия выступила с предложениями по безопасности, пишет... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:21

2022-01-12T18:21

2022-01-12T22:03

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Впавшему в состояние застоя Североатлантическому альянсу пришлось "зашевелиться" после того, как Россия выступила с предложениями по безопасности, пишет французская газета Le Monde.Автор вспомнил высказывание президента Франции Эммануэля Макрона про "смерть мозга" организации. По его мнению, в то время в Европе члены альянса только и делали, что спорили о вкладе каждого из них в общую оборону, но теперь НАТО придется заниматься своей основной деятельностью и вести диалог с Россией.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, после которого в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил накануне, что нужны радикальные изменения в отношениях России, США и НАТО.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220112/bezopasnost_nato-1767349909.html

https://ria.ru/20220111/peregovory-1767370089.html

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в мире, франция, владимир путин, сергей рябков, нато, совет россия-нато, эммануэль макрон, россия