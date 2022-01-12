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https://ria.ru/20220112/franchetti-1767534400.html
Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти в городской суд
Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти в городской суд - РИА Новости, 12.01.2022
Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти в городской суд
Прокуратура Праги передала в горсуд Праги дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, выдачи которого требует... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:28
2022-01-12T17:28
в мире
прага
чехия
россия
александр франчетти
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ПРАГА, 12 янв – РИА Новости. Прокуратура Праги передала в горсуд Праги дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, выдачи которого требует Украина, сообщил в среду РИА Новости представитель пражской горпрокуратуры Алеш Цимбала."Информирую вас о том, что горпрокуратура Праги завершила предварительное изучение дела гражданина, задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги, и направила в горсуд Праги документы для принятия решения о возможности выдачи (данного гражданина) для судебного преследования", - сказал Цимбала.Из направленного в суд документа следует, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан на Украину. Решение об этом должен рассмотреть горсуд Праги. В случае, если он примет решение о выдаче Франчетти на Украину, и последующей апелляции зашиты россиянина, это дело рассмотрит Верховный суд республики. В любом случае окончательный вердикт выносит глава минюста Чехии.Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик 12 сентября сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.В настоящее время россиянин, по решению горсуда, находится в пражской тюрьме "Панкрац". Сотрудники посольства РФ в Чехии находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764864065.html
https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html
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в мире, прага, чехия, россия, александр франчетти
17:28 12.01.2022
 
Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти в городской суд

Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти, задержанного осенью, в суд

© alexander dzalati/YouTubeАлександр Франчетти. Кадр видео
Александр Франчетти. Кадр видео
© alexander dzalati/YouTube
Александр Франчетти. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 янв – РИА Новости. Прокуратура Праги передала в горсуд Праги дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, выдачи которого требует Украина, сообщил в среду РИА Новости представитель пражской горпрокуратуры Алеш Цимбала.
"Информирую вас о том, что горпрокуратура Праги завершила предварительное изучение дела гражданина, задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги, и направила в горсуд Праги документы для принятия решения о возможности выдачи (данного гражданина) для судебного преследования", - сказал Цимбала.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 11:39
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Из направленного в суд документа следует, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан на Украину. Решение об этом должен рассмотреть горсуд Праги. В случае, если он примет решение о выдаче Франчетти на Украину, и последующей апелляции зашиты россиянина, это дело рассмотрит Верховный суд республики. В любом случае окончательный вердикт выносит глава минюста Чехии.
Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик 12 сентября сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Александр Франчетти в здании суда в Праге
18 сентября 2021, 10:26
В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине
В настоящее время россиянин, по решению горсуда, находится в пражской тюрьме "Панкрац". Сотрудники посольства РФ в Чехии находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
15 сентября 2021, 11:32
Сестра задержанного в Праге россиянина Франчетти обратилась к Путину
 
В миреПрагаЧехияРоссияАлександр Франчетти
 
 
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