Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти в городской суд
Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти, задержанного осенью, в суд
Александр Франчетти. Кадр видео
ПРАГА, 12 янв – РИА Новости. Прокуратура Праги передала в горсуд Праги дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, выдачи которого требует Украина, сообщил в среду РИА Новости представитель пражской горпрокуратуры Алеш Цимбала.
"Информирую вас о том, что горпрокуратура Праги завершила предварительное изучение дела гражданина, задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги, и направила в горсуд Праги документы для принятия решения о возможности выдачи (данного гражданина) для судебного преследования", - сказал Цимбала.
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Из направленного в суд документа следует, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан на Украину. Решение об этом должен рассмотреть горсуд Праги. В случае, если он примет решение о выдаче Франчетти на Украину, и последующей апелляции зашиты россиянина, это дело рассмотрит Верховный суд республики. В любом случае окончательный вердикт выносит глава минюста Чехии.
Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик 12 сентября сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
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В настоящее время россиянин, по решению горсуда, находится в пражской тюрьме "Панкрац". Сотрудники посольства РФ в Чехии находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
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