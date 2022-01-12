https://ria.ru/20220112/franchetti-1767534400.html

Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти в городской суд

Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти в городской суд - РИА Новости, 12.01.2022

Пражская прокуратура передала дело россиянина Франчетти в городской суд

Прокуратура Праги передала в горсуд Праги дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, выдачи которого требует... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:28

2022-01-12T17:28

2022-01-12T17:28

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ПРАГА, 12 янв – РИА Новости. Прокуратура Праги передала в горсуд Праги дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, выдачи которого требует Украина, сообщил в среду РИА Новости представитель пражской горпрокуратуры Алеш Цимбала."Информирую вас о том, что горпрокуратура Праги завершила предварительное изучение дела гражданина, задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги, и направила в горсуд Праги документы для принятия решения о возможности выдачи (данного гражданина) для судебного преследования", - сказал Цимбала.Из направленного в суд документа следует, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан на Украину. Решение об этом должен рассмотреть горсуд Праги. В случае, если он примет решение о выдаче Франчетти на Украину, и последующей апелляции зашиты россиянина, это дело рассмотрит Верховный суд республики. В любом случае окончательный вердикт выносит глава минюста Чехии.Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик 12 сентября сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.В настоящее время россиянин, по решению горсуда, находится в пражской тюрьме "Панкрац". Сотрудники посольства РФ в Чехии находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.

https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764864065.html

https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html

https://ria.ru/20210915/franchetti-1750129621.html

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в мире, прага, чехия, россия, александр франчетти