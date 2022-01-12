Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/forum-1767476874.html
XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдет в одиннадцатый раз
XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдет в одиннадцатый раз - РИА Новости, 12.01.2022
XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдет в одиннадцатый раз
19–21 января 2022 года в Санкт-Петербурге состоится XI Евразийский Ивент Форум (EFEA). Форум проходит с 2012 года и традиционно в начале делового года... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:44
2022-01-12T12:44
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767477392_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_3cd097fd2b99b3ef09c68c8239a3fc81.jpg
МОСКВА, 12 янв - ООО "ВНИЦ Р-Н-С". 19–21 января 2022 года в Санкт-Петербурге состоится XI Евразийский Ивент Форум (EFEA). Форум проходит с 2012 года и традиционно в начале делового года объединяет на одной площадке лидеров ивент сообщества, а также экспертов делового и инсентив-туризма. Организатором мероприятия является Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&amp;C. Мероприятие пройдет под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Национального конгресс-бюро, Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР), Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), СРО Союза Выставочных Застройщиков (СВЗ) и АО "ЭКСПОЦЕНТР".Тема XI Евразийского Ивент Форума (EFEA) звучит как "С чистого листа. Новое начало/ Restarting. A New Chapter". Какой будет новая глава истории для ивент индустрии в 2022 году? Пока это белый лист бумаги. На нем нет ничего и есть всё одновременно. Совершенно белая поверхность отражает и рассеивает весь видимый свет, а цвет проявляется только через слова или события. Их создает человек, вкладывая в свои новые творения опыт, знания, идеи и эмоции. Переворачивая страницу, событийная индустрия переходит на следующий этап своего развития. Что он принесет? Какие тренды будут определять поведение компаний на рынке? В какие цвета и тона окрасятся мероприятия будущего? XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) ответит на эти вопросы и даст старт Новому началу в событийной индустрии.В 2021 году Евразийский Ивент Форум (EFEA) отметил юбилей. На протяжении своей десятилетней истории Форум зарекомендовал себя как пространство, где рождаются идеи и задаются тренды на год вперед. За десять лет в мероприятии приняли участие более 4500 профессионалов событийной индустрии из 100 стран мира и регионов России, выступили более 800 спикеров, состоялось свыше 2600 встреч на Бирже деловых контактов.В дни работы Форума традиционно состоятся выставка поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, индивидуальные встречи с потенциальными заказчиками и подрядчиками в рамках Биржи деловых контактов, а также ежегодная премия событийной индустрии России EFEA Awards.Подробнее об EFEA: euras-forum.comПо вопросам аккредитации СМИ, фото\видеопартнерство: pr@rnc-consult.ruАнгелина Ярославцева +7 962 692 64 73Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&amp;C – единственная в России компания, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в ивент индустрии. ВНИЦ R&amp;C является инициатором и учредителем таких отраслевых проектов, как Евразийский Ивент Форум (EFEA), деловой портал для профессионалов ивент индустрии EVENT-LIVE.RU и аналитический журнал CongressTime. Подробнее: rnc-consult.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767477392_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5c1faa28d54ff53110f5d908717732a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
12:44 12.01.2022
 

XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдет в одиннадцатый раз

© Фото : Предоставлено ООО "ВНИЦ Р-Н-С"XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдёт в одиннадцатый раз
XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдёт в одиннадцатый раз - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Предоставлено ООО "ВНИЦ Р-Н-С"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - ООО "ВНИЦ Р-Н-С". 19–21 января 2022 года в Санкт-Петербурге состоится XI Евразийский Ивент Форум (EFEA). Форум проходит с 2012 года и традиционно в начале делового года объединяет на одной площадке лидеров ивент сообщества, а также экспертов делового и инсентив-туризма. Организатором мероприятия является Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C. Мероприятие пройдет под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Национального конгресс-бюро, Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР), Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), СРО Союза Выставочных Застройщиков (СВЗ) и АО "ЭКСПОЦЕНТР".
© Фото : Предоставлено ООО "ВНИЦ Р-Н-С"XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдёт в одиннадцатый раз
XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдёт в одиннадцатый раз - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Предоставлено ООО "ВНИЦ Р-Н-С"
XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдёт в одиннадцатый раз
Тема XI Евразийского Ивент Форума (EFEA) звучит как "С чистого листа. Новое начало/ Restarting. A New Chapter". Какой будет новая глава истории для ивент индустрии в 2022 году? Пока это белый лист бумаги. На нем нет ничего и есть всё одновременно. Совершенно белая поверхность отражает и рассеивает весь видимый свет, а цвет проявляется только через слова или события. Их создает человек, вкладывая в свои новые творения опыт, знания, идеи и эмоции. Переворачивая страницу, событийная индустрия переходит на следующий этап своего развития. Что он принесет? Какие тренды будут определять поведение компаний на рынке? В какие цвета и тона окрасятся мероприятия будущего? XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) ответит на эти вопросы и даст старт Новому началу в событийной индустрии.
В 2021 году Евразийский Ивент Форум (EFEA) отметил юбилей. На протяжении своей десятилетней истории Форум зарекомендовал себя как пространство, где рождаются идеи и задаются тренды на год вперед. За десять лет в мероприятии приняли участие более 4500 профессионалов событийной индустрии из 100 стран мира и регионов России, выступили более 800 спикеров, состоялось свыше 2600 встреч на Бирже деловых контактов.
В дни работы Форума традиционно состоятся выставка поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, индивидуальные встречи с потенциальными заказчиками и подрядчиками в рамках Биржи деловых контактов, а также ежегодная премия событийной индустрии России EFEA Awards.
Подробнее об EFEA: euras-forum.com
По вопросам аккредитации СМИ, фото\видеопартнерство: pr@rnc-consult.ru
Ангелина Ярославцева +7 962 692 64 73
Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C – единственная в России компания, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в ивент индустрии. ВНИЦ R&C является инициатором и учредителем таких отраслевых проектов, как Евразийский Ивент Форум (EFEA), деловой портал для профессионалов ивент индустрии EVENT-LIVE.RU и аналитический журнал CongressTime. Подробнее: rnc-consult.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России