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XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдет в одиннадцатый раз

XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдет в одиннадцатый раз - РИА Новости, 12.01.2022

XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) 2022 пройдет в одиннадцатый раз

19–21 января 2022 года в Санкт-Петербурге состоится XI Евразийский Ивент Форум (EFEA). Форум проходит с 2012 года и традиционно в начале делового года... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:44

2022-01-12T12:44

2022-01-12T12:44

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МОСКВА, 12 янв - ООО "ВНИЦ Р-Н-С". 19–21 января 2022 года в Санкт-Петербурге состоится XI Евразийский Ивент Форум (EFEA). Форум проходит с 2012 года и традиционно в начале делового года объединяет на одной площадке лидеров ивент сообщества, а также экспертов делового и инсентив-туризма. Организатором мероприятия является Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C. Мероприятие пройдет под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Национального конгресс-бюро, Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР), Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), СРО Союза Выставочных Застройщиков (СВЗ) и АО "ЭКСПОЦЕНТР".Тема XI Евразийского Ивент Форума (EFEA) звучит как "С чистого листа. Новое начало/ Restarting. A New Chapter". Какой будет новая глава истории для ивент индустрии в 2022 году? Пока это белый лист бумаги. На нем нет ничего и есть всё одновременно. Совершенно белая поверхность отражает и рассеивает весь видимый свет, а цвет проявляется только через слова или события. Их создает человек, вкладывая в свои новые творения опыт, знания, идеи и эмоции. Переворачивая страницу, событийная индустрия переходит на следующий этап своего развития. Что он принесет? Какие тренды будут определять поведение компаний на рынке? В какие цвета и тона окрасятся мероприятия будущего? XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) ответит на эти вопросы и даст старт Новому началу в событийной индустрии.В 2021 году Евразийский Ивент Форум (EFEA) отметил юбилей. На протяжении своей десятилетней истории Форум зарекомендовал себя как пространство, где рождаются идеи и задаются тренды на год вперед. За десять лет в мероприятии приняли участие более 4500 профессионалов событийной индустрии из 100 стран мира и регионов России, выступили более 800 спикеров, состоялось свыше 2600 встреч на Бирже деловых контактов.В дни работы Форума традиционно состоятся выставка поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, индивидуальные встречи с потенциальными заказчиками и подрядчиками в рамках Биржи деловых контактов, а также ежегодная премия событийной индустрии России EFEA Awards.Подробнее об EFEA: euras-forum.comПо вопросам аккредитации СМИ, фото\видеопартнерство: pr@rnc-consult.ruАнгелина Ярославцева +7 962 692 64 73Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C – единственная в России компания, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в ивент индустрии. ВНИЦ R&C является инициатором и учредителем таких отраслевых проектов, как Евразийский Ивент Форум (EFEA), деловой портал для профессионалов ивент индустрии EVENT-LIVE.RU и аналитический журнал CongressTime. Подробнее: rnc-consult.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы