https://ria.ru/20220112/fiala-1767579400.html
Премьер-министр забыл о включенном микрофоне и выругался: скандал в Чехии
Чешский премьер случайно выругался во время заседания - РИА Новости, 12.01.2022
Премьер-министр забыл о включенном микрофоне и выругался: скандал в Чехии
Премьер-министр Чехии Петр Фиала случайно допустил резкое высказывание во время заседания парламента. На курьез обратило внимание издание Novinky. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T23:02
2022-01-12T23:02
2022-01-12T23:12
в мире
чехия
петр фиала
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала случайно допустил резкое высказывание во время заседания парламента. На курьез обратило внимание издание Novinky."Как же меня это все достало", — заявил он, использовав обсценную лексику.Микрофон политика в момент ругательства еще работал, и высказывание услышали коллеги Фиалы. Отмечается, что реакция премьера, скорее всего, была вызвана затянувшимся мероприятием.Позже пресс-секретарь чешского правительства Вацлав Смолка пояснил журналистам, что Фиала редко позволяет себе демонстрировать эмоции."Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное", — заявил он.Коалиция праволиберальных партий "Вместе" во главе с Фиалой выиграла парламентские выборы в Чехии в октябре минувшего года.
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в мире, чехия, петр фиала
23:02 12.01.2022 (обновлено: 23:12 12.01.2022)
Чешский премьер случайно выругался во время заседания
Чешский премьер Фиала выругался на заседании парламента с включенным микрофоном
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала
случайно допустил резкое высказывание во время заседания парламента. На курьез обратило внимание издание Novinky
.
"Как же меня это все достало", — заявил он, использовав обсценную лексику.
Микрофон политика в момент ругательства еще работал, и высказывание услышали коллеги Фиалы. Отмечается, что реакция премьера, скорее всего, была вызвана затянувшимся мероприятием.
Позже пресс-секретарь чешского правительства Вацлав Смолка пояснил журналистам, что Фиала редко позволяет себе демонстрировать эмоции.
"Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное", — заявил он.
Коалиция праволиберальных партий "Вместе" во главе с Фиалой выиграла парламентские выборы в Чехии
в октябре минувшего года.