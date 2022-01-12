https://ria.ru/20220112/fiala-1767579400.html

Премьер-министр забыл о включенном микрофоне и выругался: скандал в Чехии

Чешский премьер случайно выругался во время заседания - РИА Новости, 12.01.2022

Премьер-министр забыл о включенном микрофоне и выругался: скандал в Чехии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала случайно допустил резкое высказывание во время заседания парламента. На курьез обратило внимание издание Novinky. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T23:02

2022-01-12T23:02

2022-01-12T23:12

в мире

чехия

петр фиала

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала случайно допустил резкое высказывание во время заседания парламента. На курьез обратило внимание издание Novinky."Как же меня это все достало", — заявил он, использовав обсценную лексику.Микрофон политика в момент ругательства еще работал, и высказывание услышали коллеги Фиалы. Отмечается, что реакция премьера, скорее всего, была вызвана затянувшимся мероприятием.Позже пресс-секретарь чешского правительства Вацлав Смолка пояснил журналистам, что Фиала редко позволяет себе демонстрировать эмоции."Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное", — заявил он.Коалиция праволиберальных партий "Вместе" во главе с Фиалой выиграла парламентские выборы в Чехии в октябре минувшего года.

https://ria.ru/20211126/konfuz-1760992338.html

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в мире, чехия, петр фиала