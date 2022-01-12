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В Липецкой области в январе пройдет фестиваль зимних игр "Три пингвина"
В Липецкой области в январе пройдет фестиваль зимних игр "Три пингвина" - РИА Новости, 12.01.2022
В Липецкой области в январе пройдет фестиваль зимних игр "Три пингвина"
Фестиваль зимних забав "Три пингвина" пройдет в Липецкой области 16 января на территории комплекса Hillpark, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:39
2022-01-12T11:39
2022-01-12T11:39
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Фестиваль зимних забав "Три пингвина" пройдет в Липецкой области 16 января на территории комплекса Hillpark, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, фестиваль пройдет в рамках празднования "Всемирного дня снега" и станет частью международной кампании FIS "Покажите детям снег", для участия необходимо подать заявку не позднее 15 января.Артамонов отметил, что организаторы запланировали состязания на любой вкус. В программе фестиваля народный слалом, лыжная гонка, волейбол на снегу, коньковый батл, регби на снегу, гонка "Крутые пингвины", Battle сани, состязания "Тазовый Downhill", а также конкурсы и мастер-классы."Все больше жителей региона приобщается к здоровому образу жизни. Мы видим, что такие спортивные фестивали востребованы у населения, и будем поддерживать подобную практику", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости
. Фестиваль зимних забав "Три пингвина" пройдет в Липецкой области
16 января на территории комплекса Hillpark, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, фестиваль пройдет в рамках празднования "Всемирного дня снега" и станет частью международной кампании FIS "Покажите детям снег", для участия необходимо подать заявку не позднее 15 января.
Артамонов отметил, что организаторы запланировали состязания на любой вкус. В программе фестиваля народный слалом, лыжная гонка, волейбол на снегу, коньковый батл, регби на снегу, гонка "Крутые пингвины", Battle сани, состязания "Тазовый Downhill", а также конкурсы и мастер-классы.
"Все больше жителей региона приобщается к здоровому образу жизни. Мы видим, что такие спортивные фестивали востребованы у населения, и будем поддерживать подобную практику", – сказал Артамонов.