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Шоубиз
https://ria.ru/20220112/fedotov-1767501605.html
Победитель "Ледникового периода" Федотов впервые стал отцом
Победитель "Ледникового периода" Федотов впервые стал отцом - РИА Новости, 12.01.2022
Победитель "Ледникового периода" Федотов впервые стал отцом
Победитель "Ледникового периода" актер Федор Федотов впервые стал отцом. Дочь назвали Ульяной. В Instagram актер в честь долгожданного события трогательно... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:01
2022-01-12T15:01
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Победитель "Ледникового периода" актер Федор Федотов впервые стал отцом. Дочь назвали Ульяной. В Instagram актер в честь долгожданного события трогательно признался в любви супруге Анастасии.Пара знакома около 10 лет. Анастасия – начинающая актриса и режиссер. Супруги зарегистрировали отношения в 2021 году.В комментариях поклонники поздравили возлюбленных с пополнением.В проекте Первого канала Федотов выступал вместе с Татьяной Волосожар. Во время съемок двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию получила разрыв мениска. На днях она перенесла операцию на колене.
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знаменитости, шоу-бизнес
15:01 12.01.2022
 
Победитель "Ледникового периода" Федотов впервые стал отцом

Победитель "Ледникового периода" актер Федор Федотов впервые стал отцом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктер Федор Федотов на премьере фильма "Серебряные коньки"
Актер Федор Федотов на премьере фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Победитель "Ледникового периода" актер Федор Федотов впервые стал отцом. Дочь назвали Ульяной. В Instagram актер в честь долгожданного события трогательно признался в любви супруге Анастасии.

"Настюша. Я восхищаюсь тобой. Ты самый великий человек, человек великих дел, мыслей, идей, поступков. Я всегда знал это и убеждаюсь в этом каждый день. Ты – великий человек. И я благодарю тебя, хотя благодарность эту ничем до конца выразить нельзя. Я люблю тебя, но хотел бы любить еще больше, если это возможно", – написал Федотов.

Пара знакома около 10 лет. Анастасия – начинающая актриса и режиссер. Супруги зарегистрировали отношения в 2021 году.
В комментариях поклонники поздравили возлюбленных с пополнением.

"Федор, поздравляю с рождением доченьки. Счастья вашей семье. Очень трогательные, нежные слова. Вы замечательный человек, воспитанный, интеллигентный, заботливый и внимательный. Увидела вас на "Ледниковом периоде" и подписалась на вас", – отметила подписчица.

В проекте Первого канала Федотов выступал вместе с Татьяной Волосожар. Во время съемок двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию получила разрыв мениска. На днях она перенесла операцию на колене.
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