Победитель "Ледникового периода" Федотов впервые стал отцом

"Настюша. Я восхищаюсь тобой. Ты самый великий человек, человек великих дел, мыслей, идей, поступков. Я всегда знал это и убеждаюсь в этом каждый день. Ты – великий человек. И я благодарю тебя, хотя благодарность эту ничем до конца выразить нельзя. Я люблю тебя, но хотел бы любить еще больше, если это возможно", – написал Федотов.