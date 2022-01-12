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Позиции России и Запада далеки друг от друга, считает глава дипломатии ЕС
Позиции России и Запада далеки друг от друга, считает глава дипломатии ЕС - РИА Новости, 12.01.2022
Позиции России и Запада далеки друг от друга, считает глава дипломатии ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что позиции России и Запада "остаются далекими друг от друга", но он ожидает продолжение интенсивных... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:02
2022-01-12T12:02
2022-01-12T12:28
евросоюз
россия
в мире
сша
женева (город)
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что позиции России и Запада "остаются далекими друг от друга", но он ожидает продолжение интенсивных переговоров и консультаций."На этой неделе состоялась первая серия дискуссий: в понедельник между США и Россией в Женеве, за ней следуют переговоры между Россией и НАТО в Брюсселе в среду. Позиции остаются далекими, но мы можем рассчитывать на продолжение серии интенсивных, многоуровневых переговоров и консультаций, в которых ЕС будет продолжать полноценно участвовать", - написал Боррель в своем блоге.
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евросоюз, россия, в мире, сша, женева (город), нато, жозеп боррель
12:02 12.01.2022 (обновлено: 12:28 12.01.2022)
Позиции России и Запада далеки друг от друга, считает глава дипломатии ЕС
Глава дипломатии ЕС Боррель: позиции России и Запада остаются далекими друг от друга