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Позиции России и Запада далеки друг от друга, считает глава дипломатии ЕС

Позиции России и Запада далеки друг от друга, считает глава дипломатии ЕС - РИА Новости, 12.01.2022

Позиции России и Запада далеки друг от друга, считает глава дипломатии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что позиции России и Запада "остаются далекими друг от друга", но он ожидает продолжение интенсивных... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:02

2022-01-12T12:02

2022-01-12T12:28

евросоюз

россия

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сша

женева (город)

нато

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что позиции России и Запада "остаются далекими друг от друга", но он ожидает продолжение интенсивных переговоров и консультаций."На этой неделе состоялась первая серия дискуссий: в понедельник между США и Россией в Женеве, за ней следуют переговоры между Россией и НАТО в Брюсселе в среду. Позиции остаются далекими, но мы можем рассчитывать на продолжение серии интенсивных, многоуровневых переговоров и консультаций, в которых ЕС будет продолжать полноценно участвовать", - написал Боррель в своем блоге.

россия

сша

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евросоюз, россия, в мире, сша, женева (город), нато, жозеп боррель