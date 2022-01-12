https://ria.ru/20220112/dzhabarov-1767468998.html

Россия жестко потребовала от США перестать к нам лезть

"Что же вы лезете к нам?": Джабаров отреагировал на требования США к России - РИА Новости, 12.01.2022

Россия жестко потребовала от США перестать к нам лезть

Сенатор Владимир Джабаров жестко отреагировал на требования Госдепа США объяснить проведение учений у границ с Украиной. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:57

2022-01-12T11:57

2022-01-12T11:57

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров жестко отреагировал на требования Госдепа США объяснить проведение учений у границ с Украиной."Какое ваше дело, что мы где проводим? Мы же не вмешиваемся ни в то, что проходит в штате Алабама, ни в то, что проходит в штате Невада и еще где-то. Это ваше внутреннее дело. Чего же вы лезете к нам?" — заявил политик в беседе с "Известиями".По его словам, на такое "политическое хамство" трудно ответить нормальным дипломатическим языком.Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс потребовал от России представить разъяснения по поводу проводимых на западе страны военных учений или полностью их прекратить.Он добавил, что прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".На Западе в последние месяцы все чаще утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно подчеркивал, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО у границ России. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории РФ — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/ssha-1767448394.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, владимир джабаров, нед прайс, россия