https://ria.ru/20220112/dtp-1767518120.html

В Липецке столкнулись 19 автомобилей

В Липецке столкнулись 19 автомобилей - РИА Новости, 12.01.2022

В Липецке столкнулись 19 автомобилей

Мужчина получил травмы в результате столкновения 19 автомобилей на участке трассы Орел-Тамбов в Липецке, сообщил в среду РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:21

2022-01-12T16:21

2022-01-12T16:21

происшествия

липецк

россия

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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Мужчина получил травмы в результате столкновения 19 автомобилей на участке трассы Орел-Тамбов в Липецке, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.Информация о ДТП в Правобережном округе Липецка поступила в полицию около 11 часов. По предварительной информации, столкнулись более 10 машин. В результате ДТП никто не погиб, число получивших травмы полиция уточняла."На 292 километре автодороги Орел-Тамбов произошло несколько ДТП с участием 19 автомобилей. В результате ДТП пострадал мужчина, который с подозрением на перелом руки доставлен в медицинское учреждение", - сообщил собеседник агентства.По его словам, среди участников ДТП - легковые автомобили, грузовики, микроавтобус."На месте происшествия находятся несколько экипажей ГИБДД, осуществляется оформление ДТП и регулирование дорожного движения. Движение на участке затруднено, так как осуществляется по одной полосе. Полиция просит выбирать альтернативные маршруты движения", - добавил собеседник агентства.Сейчас в Липецке 11 градусов мороза, идет снег.

https://ria.ru/20220105/dtp-1766658795.html

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происшествия, липецк, россия