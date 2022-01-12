https://ria.ru/20220112/dtp-1767513101.html

Главе СК доложат о ДТП с автобусом в Красноярском крае, где погибли четверо

Главе СК доложат о ДТП с автобусом в Красноярском крае, где погибли четверо - РИА Новости, 12.01.2022

Главе СК доложат о ДТП с автобусом в Красноярском крае, где погибли четверо

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об аварии с автобусом в Красноярском крае, где погибли четыре человека, сообщается... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:52

2022-01-12T15:52

2022-01-12T15:52

происшествия

дтп

красноярский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об аварии с автобусом в Красноярском крае, где погибли четыре человека, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в районе поселка Кошурниково произошло ДТП с автобусом и легковушкой, в которой погибли четыре человека. В прокуратуре добавили, что двое погибших – дети 2005 года рождения. В автобусе находились 15 человек, трое из них обратились за медпомощью. Авария произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на встречную полосу. Заведено дело."Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Зюбанову А.Г. представить доклад о произошедшем", - говорится в сообщении.Добавляется, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20220112/dtp-1767430655.html

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красноярский край

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происшествия, дтп, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия