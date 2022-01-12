12:53 12.01.2022 (обновлено: 13:34 12.01.2022)
Пьяная жительница Красноярска за рулем BMW сбила ребенка на тротуаре
В Красноярске пьяная водительница BMW сбила восьмилетнего мальчика на тротуаре
© Фото : ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское"В Красноярске женщина-водитель BMW сбила 8-летнего мальчика на тротуаре
© Фото : ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское"
КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Женщина, после выпитой с ее слов половины бутылки вина, села за руль машины и, не справившись с управлением, сбила восьмилетнего мальчика на тротуаре в Красноярске, сообщает региональное управление ГИБДД у себя на странице в социальной сети в "ВКонтакте".
По предварительной информации, 50-летняя женщина, управляя автомобилем "BMW", двигаясь по транспортному проезду со стороны переулка Телевизорный в сторону проспекта Свободный, наехала на бордюрный камень, после чего машину занесло на тротуар, по которому шел 8-летний мальчик.
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"Он попал под машину и получил множественные травмы, после чего был госпитализирован. В ходе проверки водителя на трезвость прибор показал 1,02 мг/л, но женщина с результатами не согласилась и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем сотрудниками полиции были составлены административные материалы", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, виновнице ДТП грозит ответственность за причинение вреда здоровью, а также штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством до двух лет.
На размещенном видео во время беседы с инспектором женщина говорит, что выпила "полбутылки вина", а также что ехала со скоростью 20 километров в час и "пыталась не сбить ребенка", с ее слов, перебегавшего дорогу.
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