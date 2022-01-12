https://ria.ru/20220112/dtp-1767451118.html

В Красноярском крае завели дело после смертельного ДТП с автобусом

В Красноярском крае завели дело после смертельного ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.01.2022

В Красноярском крае завели дело после смертельного ДТП с автобусом

Уголовное дело возбуждено после ДТП с четырьмя погибшими в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:45

2022-01-12T10:45

2022-01-12T10:45

происшествия

курагинский район

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с четырьмя погибшими в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Ранее главк сообщил, что утром в полицию поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В прокуратуре добавили, что двое погибших – дети 2005 года рождения. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на место выехал начальник краевого главка Александр Речицкий, а также специализированная следственно-оперативная группа управления.

https://ria.ru/20220112/dtp-1767434515.html

курагинский район

красноярский край

россия

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происшествия, курагинский район, красноярский край, россия