https://ria.ru/20220112/dtp-1767451118.html
В Красноярском крае завели дело после смертельного ДТП с автобусом
В Красноярском крае завели дело после смертельного ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.01.2022
В Красноярском крае завели дело после смертельного ДТП с автобусом
Уголовное дело возбуждено после ДТП с четырьмя погибшими в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:45
2022-01-12T10:45
2022-01-12T10:45
происшествия
курагинский район
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россия
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с четырьмя погибшими в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Ранее главк сообщил, что утром в полицию поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В прокуратуре добавили, что двое погибших – дети 2005 года рождения. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что на место выехал начальник краевого главка Александр Речицкий, а также специализированная следственно-оперативная группа управления.
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происшествия, курагинский район, красноярский край, россия
В Красноярском крае завели дело после смертельного ДТП с автобусом
Дело завели после ДТП с автобусом в Красноярском крае, где погибли четыре человека
КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после ДТП с четырьмя погибшими в Курагинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД
.
Ранее главк сообщил, что утром в полицию поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В прокуратуре добавили, что двое погибших – дети 2005 года рождения. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на место выехал начальник краевого главка Александр Речицкий, а также специализированная следственно-оперативная группа управления.