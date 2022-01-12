08:02 12.01.2022 (обновлено: 10:15 12.01.2022)
Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае
Предварительной причиной смертельного ДТП в Красноярском крае стал выезд на "встречку"
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю ДТП в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Предварительная причина ДТП на юге Красноярского края, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей, выезд на встречную полосу движения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее региональный главк МВД сообщил, что утром в полицию поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В прокуратуре добавили, что двое погибших – дети 2005 года рождения. Один из них был внуком, второй – его знакомым. Оба родились в один день – 13 января. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью.
"По предварительным данным, 12 января 2022 года около 8 часов 10 минут (по местному времени - ред.) автомобиль Nissan Almera допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, в котором находилось 15 человек", говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что автобус принадлежит управлению экономики и имущественных отношений Курагинского района. У трех пассажиров автобуса – ушибы и ссадины.