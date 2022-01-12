https://ria.ru/20220112/dtp-1767434515.html

Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае

Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае - РИА Новости, 12.01.2022

Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае

Предварительная причина ДТП на юге Красноярского края, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей, выезд на встречную полосу движения, сообщает... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:02

2022-01-12T08:02

2022-01-12T10:15

происшествия

дтп

курагинский район

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767443805_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_9365c2bce11eff8741d4b86145f0af6f.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Предварительная причина ДТП на юге Красноярского края, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей, выезд на встречную полосу движения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Ранее региональный главк МВД сообщил, что утром в полицию поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В прокуратуре добавили, что двое погибших – дети 2005 года рождения. Один из них был внуком, второй – его знакомым. Оба родились в один день – 13 января. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью.В ведомстве уточнили, что автобус принадлежит управлению экономики и имущественных отношений Курагинского района. У трех пассажиров автобуса – ушибы и ссадины.

https://ria.ru/20220112/dtp-1767430777.html

курагинский район

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, курагинский район, красноярский край