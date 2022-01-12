https://ria.ru/20220112/dtp-1767431850.html

В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека

В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 12.01.2022

В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека

Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с автобусом и легковым авто на юге Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T06:32

2022-01-12T06:32

2022-01-12T10:12

происшествия

курагинский район

красноярск

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767443805_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_9365c2bce11eff8741d4b86145f0af6f.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с автобусом и легковым авто на юге Красноярского края, сообщает региональный главк МВД."В 9.15 (5.15 мск - ред.) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220112/dtp-1767430777.html

курагинский район

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курагинский район, красноярск, красноярский край