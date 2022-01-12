https://ria.ru/20220112/dtp-1767431850.html
В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека
В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 12.01.2022
В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с автобусом и легковым авто на юге Красноярского края, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T06:32
2022-01-12T06:32
2022-01-12T10:12
происшествия
курагинский район
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с автобусом и легковым авто на юге Красноярского края, сообщает региональный главк МВД."В 9.15 (5.15 мск - ред.) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе поселка Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220112/dtp-1767430777.html
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происшествия, курагинский район, красноярск, красноярский край
06:32 12.01.2022 (обновлено: 10:12 12.01.2022)
В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четыре человека
В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Красноярском крае погибли четыре человека