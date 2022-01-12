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В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек

В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.01.2022

В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек

В Иркутской области шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с рейсовым автобусом, трое из них госпитализированы, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T05:18

2022-01-12T05:18

2022-01-12T12:25

происшествия

дтп

иркутск

иркутская область

братский район

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ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутской области шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с рейсовым автобусом, трое из них госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.Сотрудники ГИБДД в Иркутской области разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла вечером во вторник в Братском районе. Там столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Братск - Усть-Илимск", и два большегруза."В салоне автобуса находилось 40 человек, получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть взрослых пассажиров, три из них госпитализированы", - говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20220111/dtp-1767278996.html

иркутск

иркутская область

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происшествия, дтп, иркутск, иркутская область, братский район