https://ria.ru/20220112/dtp-1767430655.html
В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек
В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.01.2022
В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек
В Иркутской области шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с рейсовым автобусом, трое из них госпитализированы, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T05:18
2022-01-12T05:18
2022-01-12T12:25
происшествия
дтп
иркутск
иркутская область
братский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767473653_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_3aed6843d1445a21966c95220e3c338b.jpg
ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутской области шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с рейсовым автобусом, трое из них госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.Сотрудники ГИБДД в Иркутской области разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла вечером во вторник в Братском районе. Там столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Братск - Усть-Илимск", и два большегруза."В салоне автобуса находилось 40 человек, получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть взрослых пассажиров, три из них госпитализированы", - говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20220111/dtp-1767278996.html
иркутск
иркутская область
братский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767473653_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_bbc62c38dc9acf51f8b4dba7d86c8fa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, иркутск, иркутская область, братский район
05:18 12.01.2022 (обновлено: 12:25 12.01.2022)
В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек
В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области пострадали шесть человек, трое в больнице