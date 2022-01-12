https://ria.ru/20220112/dorogi-1767467352.html

Липецким дорожникам поручено усилить контроль за расчисткой дорог от снега

Липецким дорожникам поручено усилить контроль за расчисткой дорог от снега - РИА Новости, 12.01.2022

Липецким дорожникам поручено усилить контроль за расчисткой дорог от снега

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить контроль за расчисткой региональной дорожной сети, по данным областных синоптиков в первой декаде... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:49

2022-01-12T11:49

2022-01-12T11:49

липецкая область

автомобильные дороги

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил усилить контроль за расчисткой региональной дорожной сети, по данным областных синоптиков в первой декаде январе в области выпало более половины месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба администрации региона.Там уточнили, что состояния региональных трасс контролирует предприятие "Липецкдоравтоцентр". В зоне его ответственности – 5,5 тысячи километров межмуниципальных дорог, которые расчищают 63 комбинированные дорожные машины, 30 тракторов, 21 грейдер и 10 погрузчиков, а также около двухсот сотрудников организации. Особое внимание уделяется спускам, подъёмам и мостовым переходам. За первые девять дней года на обработку дорожного покрытия ушло более 12 тысяч тонн пескосоляной смеси."От состояния дорог зимой зависит безопасность людей. Сейчас работа по расчистке магистралей должна быть на особом контроле, причём речь не только о крупных трассах, но и о небольших сельских дорогах", – сказал Артамонов.Он уточнил, что согласно нормативам, привести в порядок проезжую часть дорожники должны в срок от 4 до 6 часов с момента окончания снегопада. Убирать снег они начинают с началом осадков, контролируя погодные условия круглосуточно.По прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели снегопады в Липецкой области продолжатся, поэтому сотрудники "Липецкдоравтоцентр" продолжат работать в усиленном режиме.

https://ria.ru/20220112/remont-1767466397.html

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автомобильные дороги, игорь артамонов