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Допрасходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 170 миллиардов рублей
Допрасходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 170 миллиардов рублей - РИА Новости, 12.01.2022
Допрасходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 170 миллиардов рублей
Дополнительные расходы на индексацию пенсий россиян составят 172,7 миллиарда рублей, сообщил Минфин. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:14
2022-01-12T17:14
2022-01-12T18:12
экономика
общество
владимир путин
пенсии
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дополнительные расходы на индексацию пенсий россиян составят 172,7 миллиарда рублей, сообщил Минфин.В этом году по поручению президента Владимира Путина пенсии проиндексируют на 8,6 процента — чуть выше инфляции.Как пояснили в Минфине, с 1 января пенсии выросли на 5,9 процента, на это в бюджете Пенсионного фонда заложили 377 миллиардов рублей. "С учетом поручения президента России проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6 процента, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 миллиарда рублей", — добавили в ведомстве.Пенсии вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, средний размер страховой пенсии составит 18 984 рубля.В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8 процента, но фактически оказалась значительно выше — 8,4 процента.
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экономика, общество, владимир путин, пенсии, россия
17:14 12.01.2022 (обновлено: 18:12 12.01.2022)
Допрасходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 170 миллиардов рублей
Допрасходы на индексацию пенсий россиян в 2022 году составят свыше 170 миллиардов рублей