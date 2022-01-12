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В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах по Донбассу
В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах по Донбассу - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах по Донбассу
Намерение по возможной встрече лидеров в рамках "нормандского формата" есть, но конкретики по срокам пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:21
2022-01-12T21:55
россия
в мире
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Намерение по возможной встрече лидеров в рамках "нормандского формата" есть, но конкретики по срокам пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что пришло время предметно договариваться о деэскалации на Донбассе, готовности к необходимым решениям на новом саммите лидеров четырех стран."Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но перед тем как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности — не думаем, что это правильная практика", — сказал Песков."Намеки на эту встречу, они никогда не исчезали. Они есть всегда, но понимания по конкретным срокам по такой встрече нет — по тем причинам, о которых я говорил", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи "Четверки" в скором будущем.
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россия, в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:21 12.01.2022 (обновлено: 21:55 12.01.2022)
 
В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах по Донбассу

Песков о словах Зеленского о готовности договариваться по Донбассу: Россия тоже готова

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Намерение по возможной встрече лидеров в рамках "нормандского формата" есть, но конкретики по срокам пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что пришло время предметно договариваться о деэскалации на Донбассе, готовности к необходимым решениям на новом саммите лидеров четырех стран.
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9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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"Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но перед тем как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договоренности. Грузить новые неисполнимые договоренности на неисполненные договоренности — не думаем, что это правильная практика", — сказал Песков.
"Намеки на эту встречу, они никогда не исчезали. Они есть всегда, но понимания по конкретным срокам по такой встрече нет — по тем причинам, о которых я говорил", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи "Четверки" в скором будущем.
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