https://ria.ru/20220112/dollar-1767424981.html
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары - РИА Новости, 12.01.2022
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
Доллар имеет смыл покупать, если у вас долгосрочные цели, как минимум на десять лет, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы "Атон"... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T01:15
2022-01-12T01:15
2022-01-12T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
россия
михаил ганелин
инвестиционная группа "атон"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_0:128:3024:1829_1920x0_80_0_0_46f11dcebdf5852abc4737649f09aaf3.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доллар имеет смыл покупать, если у вас долгосрочные цели, как минимум на десять лет, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин.Из-за геополитики все инвесторы могут побежать в доллар, предположил он, говоря о краткосрочных инвестициях, и добавил, что ускорение инфляции в США — главная угроза доллара. По его словам, валюта США не самая привлекательная для вложений в ближайший год.По его словам, сейчас, в условиях неопределенности, лучше присмотреться не к доллару, а к "вечным ценностям", например, к золоту.
https://ria.ru/20220111/zamedlenie-1767253758.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_48f937f04feed65f47ae85858c96fb11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, сша, россия, михаил ганелин, инвестиционная группа "атон"
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
Аналитик Ганелин: инвестировать в доллар нужно на срок до десяти лет