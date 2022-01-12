https://ria.ru/20220112/dollar-1767424981.html

Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары

Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары - РИА Новости, 12.01.2022

Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары

Доллар имеет смыл покупать, если у вас долгосрочные цели, как минимум на десять лет, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы "Атон"... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T01:15

2022-01-12T01:15

2022-01-12T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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михаил ганелин

инвестиционная группа "атон"

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доллар имеет смыл покупать, если у вас долгосрочные цели, как минимум на десять лет, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин.Из-за геополитики все инвесторы могут побежать в доллар, предположил он, говоря о краткосрочных инвестициях, и добавил, что ускорение инфляции в США — главная угроза доллара. По его словам, валюта США не самая привлекательная для вложений в ближайший год.По его словам, сейчас, в условиях неопределенности, лучше присмотреться не к доллару, а к "вечным ценностям", например, к золоту.

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экономика, рубль, доллар, сша, россия, михаил ганелин, инвестиционная группа "атон"