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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220112/dollar-1767424981.html
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары - РИА Новости, 12.01.2022
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
Доллар имеет смыл покупать, если у вас долгосрочные цели, как минимум на десять лет, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы "Атон"... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T01:15
2022-01-12T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
россия
михаил ганелин
инвестиционная группа "атон"
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доллар имеет смыл покупать, если у вас долгосрочные цели, как минимум на десять лет, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин.Из-за геополитики все инвесторы могут побежать в доллар, предположил он, говоря о краткосрочных инвестициях, и добавил, что ускорение инфляции в США — главная угроза доллара. По его словам, валюта США не самая привлекательная для вложений в ближайший год.По его словам, сейчас, в условиях неопределенности, лучше присмотреться не к доллару, а к "вечным ценностям", например, к золоту.
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экономика, рубль, доллар, сша, россия, михаил ганелин, инвестиционная группа "атон"
01:15 12.01.2022
 
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары

Аналитик Ганелин: инвестировать в доллар нужно на срок до десяти лет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доллар имеет смыл покупать, если у вас долгосрочные цели, как минимум на десять лет, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин.
Из-за геополитики все инвесторы могут побежать в доллар, предположил он, говоря о краткосрочных инвестициях, и добавил, что ускорение инфляции в США — главная угроза доллара. По его словам, валюта США не самая привлекательная для вложений в ближайший год.
"Но если смотреть, как вел себя доллар против рубля в течение последних 10-15 лет — он был прекрасной инвестицией. То есть, имеет смысл покупать доллар тогда, когда ты готов держать его 10 или более лет", — указал Ганелин.
По его словам, сейчас, в условиях неопределенности, лучше присмотреться не к доллару, а к "вечным ценностям", например, к золоту.
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