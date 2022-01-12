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Малый бизнес из программы КМСП "Выращивание" повысил доходы на 10 процентов
Малый бизнес из программы КМСП "Выращивание" повысил доходы на 10 процентов - РИА Новости, 12.01.2022
Малый бизнес из программы КМСП "Выращивание" повысил доходы на 10 процентов
Компании, участвующие в программе Корпорации МСП (КМСП - входит в группу ВЭБ.РФ) "Выращивание", в среднем продемонстрировали рост дохода на 10%, сообщает... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:53
2022-01-12T14:11
доходы
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компании, участвующие в программе Корпорации МСП (КМСП - входит в группу ВЭБ.РФ) "Выращивание", в среднем продемонстрировали рост дохода на 10%, сообщает пресс-служба корпорации.Одновременно у них появилась возможность увеличения численности персонала более чем на 6%, следует из результатов скоринговой оценки малых и средних предприятий - участников проекта.В настоящее время программа "Выращивание" реализуется в 69 регионах, она охватывает почти 900 компаний, в том числе 465, присоединившихся в 2021 году."Увеличение доходности на 10% в сложных экономических условиях, при сохраняющихся COVID-ограничениях — это весьма неплохой результат. Каждый предприниматель использовал наиболее подходящий из предлагаемых нами инструментов поддержки, а иногда и целый комплекс. В зависимости от конкретной ситуации мы предлагаем доступ к определенным финансовым ресурсам, оказываем нефинансовую помощь", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого цитирует пресс-служба.По словам Исаевича, на входе в программу каждый бизнес проходит экспертный анализ, позволяющий определить самые эффективные "точки роста". На следующем этапе для предприятия составляется индивидуальная карта развития, по которой проходит "выращивание".В сообщении приводятся успешные кейсы участия компаний в программе "Выращивание". Так, татарстанский производитель резинотехнических изделий для автомобилей "РТИ-Компонент" смог увеличить выручку на 50%, а штат сотрудников - на 15%. Участие в проекте помогло компании получить заем на 100 миллионов рублей под гарантии Корпорации МСП.В свою очередь, завод бурового инструмента "Геобурмаш" из Свердловской области благодаря участию в программе получил льготный заем, а также консультации по вопросам экспорта. Это позволило привлечь крупных иностранных заказчиков и вдвое увеличить выручку в 2021 году.Обоянский консервный завод из Курской области в рамках поддержки получил два займа. Для его сотрудников были проведены тренинги и семинары, а компания получила новый бренд-бук. Предприятие "Престорусь" из Липецкой области, занимающееся производством геосинтетики, получило готовый бизнес-план для привлечения инвестиций в новый проект и прошло аудит инфраструктуры.Программа Корпорации МСП "Выращивание" позволяет малому бизнесу получить комплекс мер поддержки в соответствии с индивидуальной картой развития. Это помогает повысить уровень технологической готовности и конкурентоспособности. Поддержка включает в себя финансовые (кредиты, лизинг, гранты и другие) и не финансовые (патентование, обучение, маркетинг, инжиниринг и другие) меры. Для участия в программе "Выращивание" необходимо обращаться в организацию инфраструктуры поддержки малого бизнеса в своем регионе.
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доходы, корпорация мсп, россия
11:53 12.01.2022 (обновлено: 14:11 12.01.2022)
 

Малый бизнес из программы КМСП "Выращивание" повысил доходы на 10 процентов

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компании, участвующие в программе Корпорации МСП (КМСП - входит в группу ВЭБ.РФ) "Выращивание", в среднем продемонстрировали рост дохода на 10%, сообщает пресс-служба корпорации.
Одновременно у них появилась возможность увеличения численности персонала более чем на 6%, следует из результатов скоринговой оценки малых и средних предприятий - участников проекта.
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В настоящее время программа "Выращивание" реализуется в 69 регионах, она охватывает почти 900 компаний, в том числе 465, присоединившихся в 2021 году.
"Увеличение доходности на 10% в сложных экономических условиях, при сохраняющихся COVID-ограничениях — это весьма неплохой результат. Каждый предприниматель использовал наиболее подходящий из предлагаемых нами инструментов поддержки, а иногда и целый комплекс. В зависимости от конкретной ситуации мы предлагаем доступ к определенным финансовым ресурсам, оказываем нефинансовую помощь", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого цитирует пресс-служба.
По словам Исаевича, на входе в программу каждый бизнес проходит экспертный анализ, позволяющий определить самые эффективные "точки роста". На следующем этапе для предприятия составляется индивидуальная карта развития, по которой проходит "выращивание".
"С нашей помощью участники программы "Выращивание" получают возможность модернизировать и развивать свое производство, оптимизировать бизнес-процессы, снизить издержки. Все это позволяет им вывести деятельность своих предприятий на качественно новый уровень, стать более конкурентоспособными", - отметил Исаевич.
В сообщении приводятся успешные кейсы участия компаний в программе "Выращивание". Так, татарстанский производитель резинотехнических изделий для автомобилей "РТИ-Компонент" смог увеличить выручку на 50%, а штат сотрудников - на 15%. Участие в проекте помогло компании получить заем на 100 миллионов рублей под гарантии Корпорации МСП.
В свою очередь, завод бурового инструмента "Геобурмаш" из Свердловской области благодаря участию в программе получил льготный заем, а также консультации по вопросам экспорта. Это позволило привлечь крупных иностранных заказчиков и вдвое увеличить выручку в 2021 году.
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Программа Корпорации МСП "Выращивание" позволяет малому бизнесу получить комплекс мер поддержки в соответствии с индивидуальной картой развития. Это помогает повысить уровень технологической готовности и конкурентоспособности. Поддержка включает в себя финансовые (кредиты, лизинг, гранты и другие) и не финансовые (патентование, обучение, маркетинг, инжиниринг и другие) меры. Для участия в программе "Выращивание" необходимо обращаться в организацию инфраструктуры поддержки малого бизнеса в своем регионе.
 
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