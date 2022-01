https://ria.ru/20220112/dogovory-1767449776.html

"Новатэк" заключил долгосрочные договоры на поставку СПГ в Китай

МОСКВА, 12 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". "Новатэк" заключил долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ 2" с китайскими компаниями ENN Natural Gas и Zhejiang Energy, сообщает портал 1prime.ru со ссылкой на сообщение компании.Согласно данным, дочернее общество "Новатэка" NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. и ENN LNG (Singapore) Pte. Ltd., дочерняя компания ENN Natural Gas Co., Ltd., подписали договор на 11 лет о поставках в Китай около 0,6 миллиона тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ 2". Газ будет поставляться на условиях DESна СПГ-терминал компании ENNв Чжоушане в Китае.Кроме того, был подписан договор с Zhejiang Energy Gas Group Co., Ltd, дочерней компанией Zhejiang Provincial Energy Group, предусматривающий поставку до 1 миллиона тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ 2" в течение 15 лет. Уточняется, что СПГ будет поставляться на условиях DES на приемные терминалы СПГ компании Zhejiang Energy в Китае. Договор заключен в развитие базовых условий соглашения, подписанных сторонами 2 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится в релизе."Арктик СПГ 2" -- второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база -- Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Очереди планируется ввести в 2023, 2024 и 2025 годах. Акционеры -- "Новатэк" (60%), французская Total(10%), китайская CNOOC(10%), "дочка" китайской CNPC -- CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui& Co и JOGMEC -- Japan Arctic LNG (10%).

