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В ДНР фиксируют увеличение количества снайперов ВСУ у линии соприкосновения
В ДНР фиксируют увеличение количества снайперов ВСУ у линии соприкосновения - РИА Новости, 12.01.2022
В ДНР фиксируют увеличение количества снайперов ВСУ у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) фиксирует увеличение количества снайперов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:18
2022-01-12T17:18
2022-01-12T17:18
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вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) фиксирует увеличение количества снайперов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в среду официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин."Мы фиксируем увеличение количества снайперских пар в 95-й бригаде (ВС Украины – ред.) в районе населенного пункта Дзержинск (под контролем Киева – ред.) из состава 131-го разведывательного батальона и центра специального назначения "Запад", - сказал Басурин.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, москва, нато, вооруженные силы украины, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия
В ДНР фиксируют увеличение количества снайперов ВСУ у линии соприкосновения
В ДНР зафиксировали увеличение количества снайперов ВСУ у линии соприкосновения