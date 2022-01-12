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США и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией, заявила Шерман
США и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией, заявила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022
США и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией, заявила Шерман
США и их союзники по НАТО настроены на продолжение диалога с Россией по спорным вопросам, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:45
2022-01-12T17:45
2022-01-12T18:28
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США и их союзники по НАТО настроены на продолжение диалога с Россией по спорным вопросам, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.Как указала высокопоставленный американский дипломат, "напряженный темп двухсторонних и многосторонних переговоров", которые прошли на этой неделе, демонстрирует, что США и их союзники "не медлят" в контактах с РФ по спорным вопросам."Россия должна сделать решительный выбор в пользу деэскалации и дипломатии", - подчеркнула дипломат.
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в мире, сша, нато, россия, совет россия-нато
17:45 12.01.2022 (обновлено: 18:28 12.01.2022)
США и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией, заявила Шерман
Замгоссекретаря США Шерман: Штаты и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией