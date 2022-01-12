https://ria.ru/20220112/dialog-1767537515.html

США и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией, заявила Шерман

США и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией, заявила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022

США и НАТО настроены на продолжение диалога с Россией, заявила Шерман

США и их союзники по НАТО настроены на продолжение диалога с Россией по спорным вопросам, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:45

2022-01-12T17:45

2022-01-12T18:28

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США и их союзники по НАТО настроены на продолжение диалога с Россией по спорным вопросам, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.Как указала высокопоставленный американский дипломат, "напряженный темп двухсторонних и многосторонних переговоров", которые прошли на этой неделе, демонстрирует, что США и их союзники "не медлят" в контактах с РФ по спорным вопросам."Россия должна сделать решительный выбор в пользу деэскалации и дипломатии", - подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20220112/gaz-1767541608.html

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в мире, сша, нато, россия, совет россия-нато