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Религия
https://ria.ru/20220112/dialog-1767454226.html
В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата
В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата - РИА Новости, 12.01.2022
В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата
В Русской православной церкви надеются, что Константинопольский патриархат "перейдет от монолога к диалогу", так как только диалог поможет решить... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:55
2022-01-12T10:55
религия
африка
московский патриархат
константинопольский патриархат
епифаний думенко
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что Константинопольский патриархат "перейдет от монолога к диалогу", так как только диалог поможет решить "межправославные проблемы", заявил журналистам председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Я думаю, что решение межправославных проблем лежит в плоскости диалога (…) Надеемся на то, что все-таки рано или поздно разум возобладает, что Константинопольский патриархат от монолога перейдет к диалогу, что можно будет на всеправославном уровне обсудить возникшие проблемы. Может быть, тогда будет соборным разумом найдено какое-то решение, как это не раз бывало в истории Церкви", - сказал митрополит.Он отметил, что предстоятели церквей должны встречаться, обсуждать проблемы, а когда один за всех все решает и говорит, что у него какие-то особые привилегии, полученные от апостолов, то "это просто безумие"."Мы в этой логике действовать не собираемся, мы будем продолжать то служение, которое несем, и, если к нам обращаются священнослужители или миряне из тех Церквей, которые ассоциировали себя с расколом, мы не имеем права им отказывать, вот такова наша логика", - сказал митрополит.Синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Североафриканской и Южноафриканской. Патриаршим экзархом Африки был митрополит Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки, подавших соответствующие прошения.Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих - перечень поминаемых за богослужением предстоятелей поместных церквей.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская православная церковь (РПЦ) в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.
https://ria.ru/20220112/afrika-1767452487.html
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африка, московский патриархат, константинопольский патриархат, епифаний думенко, православная церковь украины (пцу)
10:55 12.01.2022
 

В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата

© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что Константинопольский патриархат "перейдет от монолога к диалогу", так как только диалог поможет решить "межправославные проблемы", заявил журналистам председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Я думаю, что решение межправославных проблем лежит в плоскости диалога (…) Надеемся на то, что все-таки рано или поздно разум возобладает, что Константинопольский патриархат от монолога перейдет к диалогу, что можно будет на всеправославном уровне обсудить возникшие проблемы. Может быть, тогда будет соборным разумом найдено какое-то решение, как это не раз бывало в истории Церкви", - сказал митрополит.
Он отметил, что предстоятели церквей должны встречаться, обсуждать проблемы, а когда один за всех все решает и говорит, что у него какие-то особые привилегии, полученные от апостолов, то "это просто безумие".
"Мы в этой логике действовать не собираемся, мы будем продолжать то служение, которое несем, и, если к нам обращаются священнослужители или миряне из тех Церквей, которые ассоциировали себя с расколом, мы не имеем права им отказывать, вот такова наша логика", - сказал митрополит.
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
10:51Религия
Константинопольский патриархат осудил действия РПЦ в Африке
Синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Североафриканской и Южноафриканской. Патриаршим экзархом Африки был митрополит Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки, подавших соответствующие прошения.
Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих - перечень поминаемых за богослужением предстоятелей поместных церквей.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская православная церковь (РПЦ) в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.
Митрополит Клинский Леонид (Горбачев), патриарший экзарх Африки
30 декабря 2021, 18:55Религия
Митрополит Леонид: ядро Африканского экзархата будет коваться в Москве
 
РелигияАфрикаМосковский ПатриархатКонстантинопольский патриархатЕпифаний ДуменкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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